Le Huawei Mate Xs 2, doté d’un design pliable, sera présenté le 28 avril

Ce choix est inattendu puisque le Mate X2 de l’année dernière offrait un facteur de forme pliable à l’intérieur comme le Galaxy Z Fold de Samsung. Mais combiné avec le P50 Pocket et le Mate X2, le nouveau Mate Xs 2 devrait laisser Huawei avec l’une des gammes pliables les plus complètes du marché.

Aujourd’hui, Huawei n’a pratiquement aucune importance sur la scène internationale, mais on ne peut nier son engagement en faveur des smartphones pliables ni sa volonté de repousser les limites. Et le prochain appareil de Huawei pourrait mettre en valeur ces deux qualités.