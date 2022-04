Le OnePlus 10 aurait un écran de 6,7 pouces et une charge rapide de 150 W

Au MWC 2022, le PDG de OnePlus, Pete Lau, a déclaré que la gamme de produits phares de l’entreprise se limiterait au OnePlus 10 Pro. Initialement, on pensait que OnePlus allait se concentrer sur la gamme de produits Nord, comme le Nord N20 5G récemment annoncé. Cependant, une nouvelle fuite affirme qu’il y aura, en fait, un OnePlus 10 « standard ».

OnePlus lance généralement les versions standard et pro de sa série de flagships en même temps, mais cette année, le OnePlus 10 Pro a été publié en premier, sans aucune nouvelle sur la version standard. Digit a maintenant publié de nouvelles informations sur le prochain OnePlus 10.

Malheureusement, aucune photo du smartphone n’a encore été publiée. Cependant, on ne s’attend pas à ce qu’il dispose d’un curseur d’alerte qui n’a pas été supprimé dans tous les smartphones de la série OnePlus.

Selon le rapport, le OnePlus 10, aurait un écran AMOLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz couplé à la technologie LTPO 2.0 qui rafraîchit de 1 Hz à 120 Hz en fonction du contenu affiché à l’écran. En outre, l’écran devrait se vanter d’une résolution full HD+.

Le SoC Snapdragon de nouvelle génération de Qualcomm (vraisemblablement Snapdragon 8 Gen 1+) et le chipset MediaTek 9000 sont actuellement testés par OnePlus, ce qui reste à finaliser. Quel que soit le processeur que OnePlus décide d’utiliser, il serait doté de 8 Go/12 Go de RAM et de 128 Go/256 Go de stockage.

Une charge très rapide

Il fonctionnera probablement sur la dernière version OxygenOS 12, qui est basée sur Android 12. Les caméras du OnePlus 10 comprennent une caméra principale de 50 mégapixels, une caméra ultra-large de 16 mégapixels et une caméra macro de 2 mégapixels. À l’avant, on retrouve une caméra frontale de 32 mégapixels qui a été améliorée. Une autre caractéristique notable de ce futur smartphone est la possibilité de charger rapidement la batterie de 4 800 mAh avec un support de charge rapide de 150 W.

La sortie du OnePlus 10 est prévue pour la seconde moitié de l’année 2022. En dehors de cela, on ne sait pas grand-chose d’autre sur l’appareil. Plus de détails devraient être disponibles dans les semaines suivantes.

Alors que nous espérions en voir un peu plus en ce qui concerne l’apparence du smartphone, il semble que nous devions continuer à attendre un peu plus longtemps. Mais la perspective de la sortie d’un OnePlus 10 est excitante, même si vous devrez faire face à quelques compromis.