Microsoft Teams ajoutera bientôt les fonctionnalités d’Outlook et du mode Ensemble

L’une des deux fonctionnalités en cours de déploiement est le « Teams device store », qui sera disponible aux États-Unis et au Canada. Cette fonctionnalité permet un approvisionnement direct depuis le centre d’administration de Teams, où les administrateurs peuvent découvrir, acheter et approvisionner des appareils certifiés Teams.

Selon la section « Teams and Surface Devices » de la feuille de route de Microsoft, trois mises à jour sont en cours de développement, deux fonctionnalités commencent à être déployées et six mises à jour entièrement développées ont déjà été mises à la disposition des clients concernés.

La mise à jour a été ajoutée à la feuille de route le 15 avril dernier, et les utilisateurs de Teams devraient bénéficier de cette fonctionnalité le mois prochain pour les utilisateurs Mac et Desktop également.

Cependant, la mise à jour n’a été ajoutée à la feuille de route que le 13 avril dernier. La disponibilité générale de cette fonctionnalité est prévue pour le mois de juin, et ne sera disponible que pour les utilisateurs de Mac et Desktop.

Selon les dernières mises à jour de la feuille de route de Microsoft 365 , deux des fonctionnalités de Microsoft Teams les plus demandées, à savoir Outlook et le « mode Ensemble », seront disponibles dans les prochains mois.