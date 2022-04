LG crée un groupe de travail sur les écrans de téléphone pour contre Samsung et BOE

LG Display a récemment lancé deux nouveaux projets, le « Small Panel Advanced Technology Development Task Force » et le « Next Generation Display », rapporte le média coréen The Bell.

Sa force traditionnelle dans le domaine des écrans OLED a été de développer des panneaux plus grands pour la télévision, mais les prévisions des analystes citées par The Elec concernant l’offre d’écrans OLED pour l’iPhone cette année évaluent le total à 223 millions de panneaux, dont Samsung fournira 61 %, tandis que LG aura une part de 25 % et que les Chinois de BOE verront leur part considérablement augmenter pour atteindre 14 % du total.

Ce dernier fournisseur a peut-être poussé LG à réunir le petit groupe de travail sur les panneaux OLED, car on s’attend à ce qu’ils se faufilent non seulement dans la chaîne d’approvisionnement de l’iPhone 14, mais aussi dans celle de l’iPhone 15, puisque leur technologie d’affichage devient de plus en plus sophistiquée.

Non seulement BOE développe une technologie d’affichage OLED à double couche qui permet d’obtenir des panneaux à longue durée de vie, 30 % plus économes en énergie et beaucoup plus lumineux, mais elle travaille également sur la méthode de production OLED 8.5-Gen pour les écrans plus grands, dans l’espoir d’entrer dans la chaîne d’approvisionnement d’Apple pour les appareils dotés d’écrans plus grands que ceux de l’iPhone.

En outre, BOE et CSOT sont les premières entreprises à fournir des écrans OLED pour les smartphones Galaxy, et cette année, Samsung a porté sa commande à 3,5 millions de panneaux, même pour les smartphones de milieu de gamme supérieure comme le Galaxy A73, ce qui prouve que BOE peut se procurer des écrans OLED aussi bons que ceux de Samsung à un coût moindre.