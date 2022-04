Samsung sera le seul fournisseur d’écran OLED pour un seul modèle d’iPhone 14

Apple achète des écrans OLED pour ses smartphones à Samsung depuis 2017, mais le géant de Cupertino est désormais désireux de réduire sa dépendance à l’égard du mastodonte coréen. Un seul modèle de la série iPhone 14 sera exclusivement doté d’un écran fabriqué par Samsung, affirme Ross Young, un initié de l’industrie des écrans, qui se trompe rarement dans ses prédictions.

Samsung est en quelque sorte le leader du secteur des écrans pour les smartphones, mais d’autres fabricants le rattrapent. La société était le seul fournisseur de panneaux OLED à transistors à couche mince (TFT) en oxyde polycristallin à basse température (LTPO) pour l’iPhone 13 Pro et Pro Max, et LG et BOE ont fabriqué des panneaux pour l’iPhone 13 et 13 mini.

Cette année, Samsung sera apparemment le fournisseur exclusif de l’iPhone 14 Pro de 6,1 pouces uniquement, et les commandes de l’iPhone Pro Max de 6,7 pouces seront partagées entre Samsung et LG.

The correct answer was the iPhone 14 Pro. Only 13% got it right. — Ross Young (@DSCCRoss) April 14, 2022

Selon un autre rapport, 20 à 25 % des commandes pour l’iPhone 14 de 6,1 pouces ont été décrochées par BOE, et le reste, ainsi que les commandes pour les écrans de l’iPhone 14 Max de 6,7 pouces, seront apparemment réparties entre LG et Samsung.

Apple va apparemment demander à LG de fabriquer des écrans pour un seul modèle Pro en raison du manque d’expérience de la société dans la fabrication de panneaux LTPO pour les smartphones et parce qu’elle n’a pas la même capacité que Samsung. Les panneaux LTPO sont cruciaux pour permettre un taux de rafraîchissement dynamique, et la dernière rumeur est une autre indication que les modèles standards ne supporteront qu’un taux de rafraîchissement de 60 Hz.

Vers de réelles évolutions ?

Il est fort probable que l’iPhone 14 Pro et Pro Max abandonne l’encoche de la marque au profit de découpes en forme de pilules et de poinçon. Ces modèles devraient également être dotés d’un nouveau capteur principal, ce qui pourrait en faire les meilleurs photophones de 2022, et devraient être alimentés par une puce fabriquée sur un nœud de processus plus avancé que le A15 Bionic de 5 nm de l’année dernière.

Les modèles standards et Max pourraient être des mises à niveau très progressives, mais ils pourraient offrir davantage de RAM de base que la gamme actuelle. Apple devrait révéler les nouveaux smartphones en septembre.