Il semblerait qu’Apple va sensiblement augmenter les prix de ses iPhone 14

Actuellement, le modèle haut de gamme de la série d’iPhone, l’iPhone 13 Pro Max, est vendu à partir de 1099 dollars aux États-Unis et de 1 259 euros en France. Il semblerait maintenant qu’Apple veuille augmenter sensiblement les prix de ses nouveaux modèles, à savoir la série d’iPhone 14. L’iPhone 14 Pro Max sera ainsi proposé à 1 199 dollars.

Cette année, on s’attend à ce que la famille de l’iPhone connaisse à nouveau des mouvements importants. À l’approche du deuxième trimestre, les rumeurs se multiplient — comme d’habitude. Il semble quasiment certain que les modèles de cette année bénéficieront de l’une des plus grandes mises à niveau de design et de matériel de ces dernières années.

Mais, il y a un sujet sur lequel on n’a que peu entendu parler jusqu’à présent : quel sera le prix des nouveaux modèles ? Actuellement, tout laisse à penser que les prix vont augmenter.

Comme l’écrit Tom’s Guide, la prédiction de LeaksApplePro dresse ici jusqu’à présent un tableau assez plausible, qui résume les mouvements actuels du marché en une rumeur de prix :

iPhone 14 : 799 dollars (comme l’iPhone 13)

iPhone 14 Max : 899 dollars (nouveau modèle)

iPhone 14 Pro : 1 099 dollars (100 dollars de plus)

iPhone 14 Pro Max : 1 199 dollars (100 dollars de plus)

Comment s’explique l’augmentation des prix ?

Si l’on considère le taux d’inflation général, les augmentations de prix annoncées ici peuvent en tout cas avoir un sens. À cela s’ajoutent bien sûr diverses adaptations de la gamme qui peuvent expliquer la hausse des coûts qu’Apple répercute ensuite sur ses clients.

Cette année, l’iPhone 14 Max devrait prendre la place de l’iPhone 13 mini, qui n’a pas trouvé le marché escompté. Apple proposerait ainsi un modèle offrant la même taille d’écran que l’iPhone 14 Pro Max pour un prix de 899 dollars — une idée tout à fait attrayante.

Les rumeurs expliquent également la stabilité des prix de l’iPhone 14 : Apple conserverait pour ce modèle la puce A15 Bionic de l’iPhone 13 et lui donnerait simplement un nouveau nom : A16. Ainsi, un véritable nouveau moteur serait réservé cette année aux modèles Pro, où la puce serait alors intitulée A16 Pro.

Il sera intéressant de voir comment Apple combinera cette année les différents facteurs tels que l’augmentation des coûts de production et les différents matériels pour fixer les prix de la famille iPhone. En tout cas, l’entreprise réfléchit en arrière-plan à la manière dont elle peut continuer à stimuler les ventes avec de nouveaux modèles de financement.