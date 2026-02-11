Accueil » Snapchat : Ne dites plus « je suis bien arrivé », l’appli le fait pour vous

Il y a deux types de messages que personne n’aime envoyer… mais que tout le monde finit par écrire : « j’suis bien arrivé » et « t’es où ? ». Snapchat vient justement de transformer ce rituel en automatisme avec Notifications d’arrivée, une extension de Home Safe qui permet d’avertir un proche quand vous arrivez à n’importe quel lieu, pas seulement à la maison — pratique après un concert, un premier rendez-vous, ou le trajet retour d’un week-end.

Home Safe (lancé en 2025) se limitait essentiellement à un « retour à la maison ». Snapchat indique que plus d’un million de personnes l’ont déjà utilisé. Notifications d’arrivée élargit l’idée : vous définissez un lieu (cours hebdo, salle de sport, bureau, etc.) et vous choisissez une alerte ponctuelle ou récurrente.

Le lancement est calé sur le Safer Internet Day (10 février 2026), ce qui explique le timing très « sécurité ».

Notifications d’arrivée sur Snapchat : Comment ça marche (vraiment) ?

Vous partagez votre position avec un ami de confiance (Snap Map est désactivé par défaut). Dans votre profil d’amitié, section Snap Map, vous allez sur « Notifications d’arrivée » puis Ajouter Vous placez le point sur la carte, vous pouvez le renommer (par exemple : « Club de running » ou « Cours de piano ») Puis vous choisissez une alerte unique ou récurrente : l’ami sélectionné sera informé dès l’arrivée au point de rendez-vous.

Et c’est tout : Snapchat enverra automatiquement une alerte à la personne choisie quand vous arriverez.

Important côté confidentialité : Snap rappelle que les alertes ne peuvent être envoyées qu’aux amis avec qui vous avez volontairement partagé votre localisation, et qu’une alerte « one-shot » expire après envoi ou au bout de 24 h.

Pourquoi Snapchat pousse ça maintenant ?

Snap Map revendique plus de 400 millions d’utilisateurs mensuels, et Snapchat veut manifestement en faire un outil « utile » — pas seulement un gadget social. Notifications d’arrivée s’adresse à un public très large : ados, étudiants, parents, amis proches, couples… bref, tous ceux qui se rassurent en recevant un « ok » sans avoir à le demander.

Et, c’est aussi une réponse indirecte à ce que proposent déjà d’autres plateformes. Apple « Check In » (Messages) envoie automatiquement une alerte à l’arrivée et, si ça se passe mal, peut partager des infos comme la localisation, la batterie et le réseau. Google Maps a sa logique de partage de trajet, mais c’est plus « suivi de navigation » que « petit garde-fou social ». (Ici, Snapchat vise l’usage quotidien, ultra simple.)

Un bon outil… tant qu’il reste un choix, pas une norme sociale

Notifications d’arrivée peut être un vrai gain de confort : moins de messages, moins d’inquiétude, moins de « relance ». Mais, il y a une ligne à ne pas franchir : celle où l’option devient une attente (« si tu ne l’actives pas, c’est louche »). Snapchat semble l’avoir compris en gardant le partage de localisation off par défaut et en encadrant l’expiration des alertes ponctuelles.

En clair : c’est une fonctionnalité parfaite pour les cercles de confiance, à condition de la traiter comme un filet de sécurité — pas comme un bracelet électronique.