Cette extension de Firefox gère l’étalonnage des couleurs sur tous les appareils

by

by

Mozilla a publié une nouvelle extension pour Firefox qui permet aux utilisateurs de gérer l’étalonnage des couleurs dans son navigateur sur tous les appareils.

Par défaut, Firefox utilise la gestion des couleurs de Windows, macOS, Linux et d’autres systèmes d’exploitation pour optimiser et rendre les couleurs et les images afin d’améliorer l’expérience de navigation des utilisateurs. Cependant, avec son nouveau module complémentaire Extended Color Management, les utilisateurs peuvent désactiver la gestion des couleurs, puis redémarrer Firefox afin que les couleurs des graphiques et des vidéos soient cohérentes sur tous les appareils.

Ce faisant, les ingénieurs médias et les créateurs de contenu peuvent émettre des hypothèses cohérentes et fiables sur le pipeline de couleurs entre le contenu affiché dans un navigateur et les valeurs réelles des pixels envoyées à l’écran d’un ordinateur.

Bien que la plupart des utilisateurs n’en soient pas du tout conscients, les écrans, les systèmes d’exploitation et les navigateurs varient dans la sortie des couleurs. Afin de s’assurer que chaque poste de travail est en mesure d’afficher des couleurs cohérentes sur les images et les vidéos, les applications de gestion des couleurs doivent être étalonnées selon les mêmes spécifications, ce qui peut être assez fastidieux.

Si des applications créatives comme Photoshop permettent de désactiver la gestion des couleurs, la plupart des navigateurs ne le permettent pas. C’est pourquoi l’extension Extended Color Management de Mozilla peut s’avérer très utile pour ceux qui ont besoin de faire examiner du matériel par une autre partie à distance par un navigateur sur un écran bien calibré.

Extended Color Management

Dans un nouvel article de blog, l’équipe Extensions and Add-Ons de Mozilla a révélé que certains des plus grands studios d’effets visuels du monde, dont Industrial Light & Magic (ILM), utilisent Firefox dans le cadre de leur processus créatif pour la réalisation de films et d’émissions de télévision.

Lorsque les studios d’effets visuels et leurs fournisseurs ont commencé à travailler à domicile pendant la pandémie, l’étalonnage des couleurs est devenu particulièrement difficile, alors qu’il était facile à gérer au bureau. C’est pourquoi Mozilla a collaboré avec ILM au cours de l’année écoulée pour développer son nouveau module complémentaire Extended Color Management.

Grâce à la nouvelle extension de l’entreprise, Lucasfilm et ses partenaires à distance sont désormais en mesure de voir les couleurs prévues et de visualiser les « rushs » plus facilement que jamais, en particulier lorsqu’ils travaillent à distance.