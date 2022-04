New Relic annonce un partenariat avec Postman pour l’intégration de l’analyse des API

La société de surveillance des performances basée sur le cloud, New Relic, a annoncé une nouvelle intégration bidirectionnelle avec Postman qui fournira aux développeurs des analyses d’API couvrant à la fois les performances et les fonctionnalités. Cette fonctionnalité sera disponible pour les clients de New Relic sur un modèle de tarification basé sur l’utilisation.

New Relic note que la prolifération du développement API-first place la surveillance et la gestion des API en tête des listes de priorités des entreprises. Constatant cette tendance, l’entreprise cherchait des moyens de fournir à ses clients une vue plus holistique de la santé des API. Postman fournit à New Relic de précieuses mesures de l’infrastructure API qui aident à compléter cette image.

Le cofondateur de Postman, Abhijit Kane, a déclaré ce qui suit au sujet de l’intégration :

Historiquement, les mesures de surveillance et d’infrastructure ont vécu en aval des équipes de développement d’API, mais avec l’intégration de New Relic, les équipes peuvent vérifier les performances en temps réel, travailler plus rapidement pour corriger les erreurs et assurer une qualité accrue de leurs API

En outre, Peter Pezaris, SVP de New Relic, stratégie et expérience utilisateur, a parlé de la valeur de l’offre de cette solution en tant qu’intégration bidirectionnelle :