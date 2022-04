Le MacBook Air équipé de la puce M2 sera disponible avec une encoche blanche

Apple a introduit l’encoche en 2017 sur l’iPhone X, et alors que cette fonctionnalité était initialement assez controversée, à peu près tout le monde a fini par l’utiliser sur le marché des téléphones mobiles. Y compris les rivaux d’Apple, puisque même Samsung, la société qui s’est initialement moquée de l’encoche, a adopté à un moment donné une approche analogue sur ses appareils mobiles.

L’encoche a toutefois dépassé le cadre du marché des smartphones, et a fait son chemin jusqu’aux ordinateurs portables.

Apple travaille maintenant sur une autre interprétation de l’encoche, cette fois sur le prochain MacBook Air alimenté par la puce M2. Un rapport d’iDropNews, citant des personnes au fait du dossier, indique que ce nouvel appareil serait doté d’une encoche blanche.

Le MacBook Air 2022 a déjà été signalé comme devant arriver avec une encoche en haut de l’écran, tout comme les nouveaux modèles MacBook Pro, ainsi que plusieurs nouvelles options de couleurs. Plus tôt, il a été déclaré que ce modèle particulier serait lancé dans la seconde moitié de 2022, ce qui n’est pas un calendrier précis. Heureusement, nous avons appris qu’Apple a l’intention de le dévoiler en septembre.

Sans aucun doute, une encoche blanche sera impossible à ignorer. Jusqu’à présent, les supports marketing d’Apple ont plus ou moins utilisé toutes sortes d’approches pour éviter de mettre en évidence l’encoche, notamment des fonds d’écran sombres et certains angles où l’encoche n’était pas extrêmement visible. Mais avec une encoche blanche, il sera à peu près impossible de faire cela, de sorte qu’Apple semble prête à enfin adopter cette nouvelle approche sur les ordinateurs portables également.

Un écran légèrement plus grand, mais sans Face ID

Des informations supplémentaires affirment que l’écran du MacBook Air M2 passera de 13,3 pouces à 13,6 pouces, grâce à la réduction des bords d’écran. Malheureusement, malgré l’encoche présente en haut, le prochain MacBook Air ne sera pas livré avec le support Face ID, mais l’encoche représente un changement futur dans lequel Apple pourrait apporter la fonction de sécurité aux futurs modèles.

En attendant, Apple travaillerait à la disparition de l’encoche sur les appareils mobiles. La société travaillerait à l’élimination de l’encoche sur la prochaine génération d’iPhone prévue pour la fin de l’année, et utiliserait à la place une approche de type « poinçon » analogue à celle déjà disponible sur les appareils Samsung. Toutefois, l’encoche continuera d’être utilisée sur les modèles d’iPhone 14 non pro, comme l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Max. Le design à poinçon sera exclusif aux modèles Pro, car Apple veut apparemment faire une plus grande différence entre les appareils de sa gamme.