Le OnePlus 10 Pro est propulsé dans la stratosphère

Pour les non-initiés, à une telle hauteur, l’atmosphère peut atteindre des températures extrêmement froides, et des vitesses de vent élevées sont généralement observées. Au cours de l’expérience, OnePlus affirme que la température était de moins 60° Celsius et que la vitesse du vent pouvait atteindre 200 km/h. Cela étant dit, les smartphones étaient protégés par le module, donc il y avait une certaine protection impliquée.

OnePlus a publié une vidéo de deux minutes présentant le projet « Capture the Horizon ». La société a conçu un module spécial ultra-léger, y a attaché plusieurs OnePlus 10 Pro et l’a envoyé à 38 000 mètres dans les airs pour prendre des photos de l’horizon avec le logo Hasselblad bien visible .

Plus tôt dans la semaine, OnePlus a officiellement programmé l’événement de lancement du OnePlus 10 Pro pour le 31 mars. Mais faisons une digression sur le sujet plus intéressant qui nous occupe.

Regardez dans le ciel ! C’est un oiseau ! C’est un avion ! Oh, non. C’est le OnePlus 10 Pro propulsé dans la stratosphère. Oui, OnePlus, semble-t-il, a encore beaucoup d’idées marketing créatives dans les cartons, et la dernière en date consiste à envoyer le tout nouveau smartphone phare de la société dans la stratosphère terrestre.