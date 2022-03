Windows 11 Insider apporte une nouvelle barre des tâches et plus encore

Windows 11 Insider apporte une nouvelle barre des tâches et plus encore

Selon un rituel hebdomadaire, Microsoft a publié la build 22 581 de Windows 11 Insider Preview pour les canaux Dev et Beta, devenant ainsi la première mise à jour de Windows 11 disponible pour les deux canaux. Cette configuration sera désormais suivie à partir de maintenant. Alors que les fonctionnalités publiées pour le canal Dev ne sont pas nouvelles, elles le sont pour le canal Beta car il n’est pas le premier à recevoir les nouvelles fonctionnalités que le canal Dev reçoit habituellement.

Avant de passer aux nouveaux changements dans la dernière Build de Windows 11, voici une mise à jour importante. Microsoft a révélé qu’elle modifie désormais la façon dont il publie les builds pour les canaux Dev et Beta et publiera désormais la même build pour les deux. Alors que le premier testera des fonctionnalités expérimentales, le second présentera en avant-première des fonctionnalités qui peuvent être considérées comme plus proches d’une version. Cependant, toutes les fonctionnalités ne sont pas destinées à être lancées.

La société offre également aux utilisateurs la possibilité de passer au canal bêta s’ils font partie du canal Dev. Pour cela, les utilisateurs peuvent se rendre dans les Paramètres > Windows Update > Windows Insider Program > Choisissez vos paramètres Insider > Option canal Beta, et le tour est joué. Cette option se ferme dès qu’une build supérieure est publiée dans le canal Dev. Microsoft devrait bientôt commencer à publier les builds de Windows 11 23H1 sur le canal Dev.

En ce qui concerne les fonctionnalités, la dernière Build 22581 de Windows 11 Preview introduit la nouvelle barre des tâches pour les tablettes, qui a été ajoutée pour la première fois avec la Build 22563, pour les utilisateurs Beta. Il y aura deux modes : réduit et étendu.

La barre des tâches de Windows 11 s’effacera dès qu’un clavier ou une souris sera déconnecté et affichera les icônes importantes. Le mode étendu rendra la barre des tâches plus utilisable et permettra également les gestes tactiles. D’autres améliorations de la barre des tâches sont ajoutées avec la nouvelle version Insider Beta.

Des petits ajouts

Il est également possible de créer et de renommer des dossiers du menu Démarrer et d’afficher des aperçus de fichiers dans l’Explorateur de fichiers. Les menus contextuels et les diverses icônes d’applications ont un design Fluid. Le gestionnaire des tâches et la file d’attente d’impressions ont également reçu le mode sombre.

En outre, la Build 22 581 Insider a apporté les Sous-titres en direct à Windows 11, des améliorations pour l’application Paramètres, et plus encore. De nombreuses corrections de bugs ont également été incluses. Vous pouvez consulter la liste complète et les détails sur le passage entre les canaux Dev et Beta en consultant le blog de Microsoft. Ces fonctionnalités sont également attendues dans la mise à jour Windows 11 22H2 (alias Sun Valley 2), qui devrait être déployée pour les utilisateurs plus tard cet été.