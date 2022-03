Twitter permet de rechercher des DM spécifiques

Twitter a ajouté une autre fonctionnalité utile pour les utilisateurs et elle concerne les DM. La section DM de Twitter dispose d’une barre de recherche améliorée qui permet aux utilisateurs de rechercher facilement des discussions et des messages spécifiques.

Il s’agit d’un changement bienvenu, car tout le monde a besoin d’une option de recherche au lieu de survoler l’ensemble de la vue des discussions pour trouver le seul chat qui s’est produit il y a des années.

Cette annonce a été faite par un tweet par la société elle-même. La barre de recherche dans la section DM de Twitter permet aux utilisateurs de rechercher des discussions spécifiques par personne et même par groupes, un peu comme vous pouvez le faire sur WhatsApp. Pour rappel, la recherche de messages WhatsApp permet aux utilisateurs de rechercher des messages particuliers dans chaque chat.

We know you’ve been waiting for the option to search your DMs…

Now you can use the search bar in your inbox to find specific messages using keywords and names. pic.twitter.com/A41G8Y45QI

— Twitter Support (@TwitterSupport) March 23, 2022