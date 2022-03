Apple envisagerait un programme d’abonnement mensuel pour l’iPhone et d’autres produits

Apple travaille sur un service d’abonnement au matériel qui vous permettrait d’utiliser ses produits en échange d’une redevance mensuelle, rapporte Bloomberg. Ce service serait différent du programme de mise à niveau de l’iPhone qui vous permet de payer l’iPhone en 24 mensualités. Dans le cadre de ce programme, l’appareil vous appartient une fois que vous l’avez payé en totalité.

Le nouveau service d’abonnement d’Apple ne fonctionnera pas de cette manière. Il sera analogue au paiement d’un abonnement mensuel pour des applications payantes. Ainsi, bien que vous puissiez utiliser des produits tels que l’iPhone pendant la période d’abonnement, les frais mensuels ne seront pas les mêmes que ceux qui permettent de répartir le coût d’un iPhone sur une période de 12 mois, par exemple, et donc, techniquement, le smartphone ne sera jamais à vous. Il s’agirait plutôt d’un service de leasing.

Cette initiative s’inscrirait dans le cadre de l’effort continu d’Apple en faveur des services d’abonnement dans leur ensemble. Au cours des dernières années, Apple a de plus en plus mis l’accent sur les abonnements récurrents tels qu’Apple Music, Apple TV+, Apple News+, Apple Fitness+ et Apple Arcade en tant que nouvelles sources de revenus clés pour l’entreprise. Bon nombre de ces services ont déjà été regroupés dans les forfaits Apple One de la société.

Au risque de trop s’avancer, il se pourrait que les frais mensuels soient beaucoup moins élevés que les versements exigés actuellement par les opérateurs et Apple pour les programmes de propriété. Le rapport ajoute que les utilisateurs pourraient échanger leurs smartphones lorsqu’un nouveau sort.

Cela génèrerait des ventes récurrentes pour l’entreprise et contribuerait à réduire encore l’influence des opérateurs puisque Apple exploiterait apparemment ce programme lui-même, depuis l’App Store ou iCloud. En même temps, cela rendrait les produits Apple plus accessibles aux consommateurs qui ne peuvent pas se permettre de payer les appareils d’avance.

Un programme qui prend du retard

Apple pourrait le regrouper avec le programme d’abonnement aux services Apple One et les plans d’extension de garantie et d’assistance technique AppleCare et le promouvoir comme un service d’abonnement unique. Il est difficile d’imaginer qu’Apple se contentera de prêter des appareils sur une base mensuelle. Pourra-t-on vraiment payer pour « s’abonner » à un iPhone pendant un mois, comme on peut le faire pour l’Apple TV+ afin de regarder en boucle une saison de Ted Lasso ? De même, un monde où Apple demande à ses clients d’investir des mois de capital pour louer un appareil, pour ensuite le retourner à la fin du processus, semble tout aussi improbable.

Le programme d’abonnement matériel d’Apple a fait l’objet de retards, et nous pouvons nous attendre à ce que la société l’annonce officiellement d’ici la fin de l’année ou en 2023. Mais si les détails sont encore minces, une chose est claire : les ambitions d’Apple en matière d’abonnement ne font que commencer.