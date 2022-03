WhatsApp permettra de changer manuellement la langue de l’application

Pour ceux qui l’ignorent, WhatsApp prend en charge 60 langues sur Android, et actuellement, l’application sélectionne automatiquement la langue du système lorsque les utilisateurs la configurent pour la première fois . Cependant, avec le nouveau paramètre « Langue de l’application », les utilisateurs pourront changer manuellement la langue de l’application depuis ses paramètres et sans changer la langue de leur appareil.

WhatsApp est l’une des applications de messagerie les plus utilisées, avec environ deux milliards d’utilisateurs mensuels — un nombre qui éclipse même les géants comme Facebook Messenger et WeChat en comparaison, et qui représente également une part importante de la population mondiale. Comme il se doit pour un logiciel aussi populaire, il est disponible dans de nombreuses langues.