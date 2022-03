Google Classroom utilise l’IA pour aider les enfants à apprendre d’une toute nouvelle manière

by

Google a annoncé une nouvelle fonctionnalité pour sa plateforme d’apprentissage en ligne qui offrira aux élèves une expérience d’apprentissage plus personnelle grâce à des leçons interactives et à un retour d’information en temps réel.

Grâce aux ensembles d’exercices dans Google Classroom, les enseignants pourront transformer leur contenu pédagogique en devoirs interactifs, tandis qu’un outil d’auto-évaluation leur permettra de gagner du temps et de se concentrer sur les besoins de leurs élèves au lieu de s’embourber dans la paperasse. En même temps, les ensembles d’exercices peuvent aider les enseignants à déterminer quels concepts nécessitent plus de temps d’instruction et quels élèves ont besoin d’un soutien supplémentaire.

Lorsque les élèves complètent les exercices, ils reçoivent un retour en temps réel qui leur permet de savoir s’ils sont sur la bonne voie ou non. Par exemple, si un élève a du mal à résoudre un problème, il peut obtenir des conseils grâce à des explications visuelles et des vidéos. Puis, lorsqu’il trouve la bonne réponse, les jeux d’entraînement utilisent des animations amusantes et des confettis pour célébrer son succès.

Selon un nouvel article de blog, Google teste actuellement les ensembles d’exercices avec certaines écoles avant le lancement de la version bêta de la fonctionnalité dans les mois à venir. Une fois que les ensembles d’exercices seront disponibles dans Google Classroom, tout enseignant disposant de la mise à niveau « Enseignement et apprentissage » ou tout établissement d’enseignement utilisant Google Workspace for Education Plus pourra les tester.

Le concept d’apprentissage adaptatif existe depuis des décennies et fait référence à un type d’apprentissage où les élèves reçoivent des ressources et des activités personnalisées pour répondre à leurs besoins d’apprentissage uniques.

Technologie d’apprentissage adaptatif

Aujourd’hui, grâce aux récentes avancées de l’IA dans le domaine des modèles linguistiques et de la compréhension des vidéos, Google s’efforce d’intégrer la technologie d’apprentissage adaptatif à Google Classroom par le biais de jeux d’exercices. La technologie d’apprentissage adaptatif permet également aux enseignants de gagner du temps et fournit des données qui les aident à comprendre les processus et les modèles d’apprentissage de leurs élèves.

Dans un autre article de blog, Google explique qu’un enseignant testant les jeux d’entraînement a comparé cette nouvelle fonctionnalité à la présence permanente d’un assistant pédagogique dans la classe. En effet, la technologie permet aux élèves de bénéficier d’une attention et d’une validation individuelles, de sorte qu’ils savent immédiatement s’ils ont ou non résolu un problème. Les jeux d’exercices ont également contribué à renforcer la motivation et l’engagement des élèves.

Maintenant que Google ajoute des capacités d’IA à Google Classroom, attendez-vous à ce que le géant de la recherche ajoute encore plus d’automatisation à sa plateforme d’apprentissage en ligne.