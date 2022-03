Sony Xperia Ace III : une fuite montre un concurrent Android de l’iPhone SE

Si l’iPhone SE 3 d’Apple récemment dévoilé vous donne envie d’un smartphone compact, mais que vous êtes plutôt fan d’Android, ne vous inquiétez pas, car Sony pourrait avoir un petit smartphone appelé Xperia Ace III en préparation.

Cette information émane de Zollege, et montre des rendus de l’appareil. À en juger par son nom, le smartphone succédera au Xperia Ace II sorti au Japon en 2021 et en copiera le design frontal.

Les rendus qui l’accompagnent montrent un appareil avec une encoche en forme de goutte d’eau pour la caméra frontale et un énorme menton (bord inférieur) sous l’écran. L’iPhone SE 3 a également de gros bords supérieurs et inférieurs, mais la justification pour le bord inférieur est qu’il loge le capteur Touch ID, donc nous nous demandons ce qui empêche Sony de le réduire, étant donné que le capteur d’empreintes digitales du Xperia Ace III est censé être intégré au bouton d’alimentation qui est sur le côté droit.

L’appareil aurait à peu près les mêmes dimensions que son prédécesseur (139,7 x 68,6 x 9,1 mm contre 140 x 69 x 8,9 mm pour le Ace II) et un écran de 5,5 pouces de même taille. Le bloc de caméra a apparemment perdu le capteur de profondeur de 2 mégapixels et ne comportera qu’un seul ne capteur de 13 mégapixels.

La plupart des spécifications brutes sont encore un mystère et la disponibilité et les détails de prix ne sont pas connus, mais Zollege spécule que l’appareil sera dans les rayons en juin et le prix commencera à 24 999 INR (~327 $), ce qui le rendrait plus cher que le Ace II.

Une grosse puce sous le capot ?

Le média pense que le nouveau smartphone héritera de la batterie de 4 500 mAh du modèle actuel, et pense qu’il pourrait être alimenté par le SoC Qualcomm Snapdragon 888, mais c’est très peu probable, étant donné qu’il s’agit d’un smartphone abordable et que le Xperia 5 III de 6,1 pouces est le fleuron compact de la société et qu’il se vend à 1 000 euros. On pense que la société travaille actuellement sur son successeur, le Xperia 5 IV de 6,1 pouces qui sera alimenté par le Snapdragon 8 Gen 1 Plus non annoncé.

Le Xperia Ace III sera probablement équipé d’une puce de milieu de gamme. Le Ace II, pour référence, est alimenté par le chipset Helio P35. Reste à savoir si l’appareil sera disponible sur d’autres marchés que le Japon, sinon, les fans de smartphones compacts devront envisager d’autres petits smartphones Android, comme le Galaxy S22, le Google Pixel 5, l’Asus Zenfone 8 ou le minuscule Palm Phone.

Aimeriez-vous voir un nouveau flagship compact de Sony ?