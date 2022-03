Google permettra de désactiver les mises à jour automatiques de Chrome OS

Chrome OS de Google est l’un des systèmes d’exploitation les plus faciles à utiliser et les plus légers pour les ordinateurs portables. L’entreprise ne cesse d’améliorer et d’ajouter de nouvelles fonctionnalités à Chrome OS. Au lieu de demander aux utilisateurs de télécharger manuellement les mises à jour logicielles sur leurs Chromebooks, Google propose une option permettant à ces derniers d’obtenir automatiquement les mises à jour.

Selon un nouveau rapport de 9to5Google, Google ajoute maintenant une nouvelle fonctionnalité à Chrome OS qui permettra aux utilisateurs d’avoir un peu plus de contrôle sur leurs Chromebooks en leur permettant de désactiver les mises à jour automatiques.

Le rapport est basé sur un changement de code dans la base de code Chrome OS de Google. Le changement de code suggère que Google travaille à l’ajout d’un bouton on/off dans les paramètres de Chrome OS qui permettra aux utilisateurs de choisir si leur Chromebook doit être mis à jour automatiquement ou non.

Le rapport cite ensuite la fenêtre pop-up qui s’affichera lorsque les utilisateurs tenteront de désactiver les mises à jour automatiques. Il indique que les utilisateurs seront accueillis par une fenêtre pop-up leur rappelant les raisons pour lesquelles ils pourraient vouloir garder les mises à jour activées. « Désactiver les mises à jour automatiques ? Il se peut que votre appareil ne fonctionne plus correctement et que vous rencontriez des problèmes de sécurité et de performances », affiche Chrome OS lors de la désactivation des mises à jour automatiques.

Le rapport cite ensuite des raisons possibles pour lesquelles Google pourrait chercher à ajouter cette fonctionnalité.

Une bonne chose

La publication indique que Google pourrait chercher à commencer des tests rigoureux de son nouveau Chrome OS Flex avec de multiples mises à jour poussées chaque semaine. Ainsi, au lieu de bombarder les utilisateurs de mises à jour de temps en temps, il pourrait chercher à donner aux utilisateurs une option pour mettre à jour manuellement leur appareil Chrome OS.

On ne sait pas encore quand cette fonctionnalité apparaîtra sur Chrome OS.