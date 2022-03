Nous sommes déjà en mars et avant que vous ne le sachiez, le mois d’août approche à grands pas et avec lui, Android 13. Bien sûr, si cela ne vous dérange pas d’installer un logiciel instable sur un smartphone Android compatible, vous pourrez rejoindre le programme bêta lorsque la première version bêta de la build apparaîtra le mois prochain. C’est un mois plus tôt que la normale, et laisse entendre qu’Android 13 sera lancé en août au lieu de septembre ou même d’octobre (comme l’année dernière).

On sait déjà que Android 13 donnera aux utilisateurs davantage de contrôle sur la luminosité de leurs lampes de poche, et ajoutera la prise en charge du Bluetooth LE Audio. Ce dernier permettra à ceux qui utilisent un appareil fonctionnant sous Android 13 d’écouter de l’audio depuis leurs écouteurs ou une prothèse auditive sans consommer trop de batterie. Un nouvel outil de sélection de photos devrait faire son apparition sur Android 13, offrant « un moyen sûr et intégré pour les utilisateurs de sélectionner des fichiers multimédias » sans avoir à donner à une application l’accès à l’ensemble de leur collection de médias stockés.

Même si Android 12 L a été conçu spécialement pour les appareils Android à grand écran (d’où le « L » dans son nom), Esper relayé par XDA Developers indique que la première Developer Preview d’Android 13 inclut également ou fait allusion à des fonctionnalités à venir conçues pour les smartphones et tablettes à grand écran.

Le Hub Mode permettra aux utilisateurs de partager des applications sur Android à travers les profils, ce qui n’est pas autorisé à l’heure actuelle. Il sera ainsi plus facile de permettre aux utilisateurs d’une tablette Android « partagée » avec plusieurs profils de partager des applications sans avoir à se connecter sous le nom et le mot de passe d’un autre utilisateur, ou en changeant de profil.

Une fonctionnalité utile pour les familles

Au début de la pandémie, de nombreuses familles partageaient une tablette pour le travail, l’école et le divertissement. Cela explique l’accent mis sur une expérience de tablette partagée avec Android 13. Avec le Hub Mode, il est également possible de créer un réseau de confiance qui obligerait les utilisateurs à s’y connecter pour pouvoir utiliser le Hub Mode (comme un compte Wi-Fi local protégé par un mot de passe). La Developer Preview 1 d’Android 13 suggère que les stations de charge pour tablettes pourraient être considérées comme un type d’alimentation différent, ce qui pourrait entraîner des améliorations dans la façon dont les tablettes Android économisent l’énergie lorsqu’elles sont en veille.

Le code d’Android 13 DP1 indique également que l’économiseur d’écran du système d’exploitation va subir une transformation majeure. Et pour empêcher un enfant de quitter la tâche en cours sur l’écran de sa tablette, un « mode enfant » pour la barre de navigation serait en cours de développement. Les enfants n’apprécieront peut-être pas cela, mais ils pourraient profiter de certaines des améliorations apportées aux jeux qui sont censées être développées pour les tablettes Android.

Une tablette Pixel pour mettre ceci en avant

En parlant de tablettes, Let’sGo Digital a publié le mois dernier un rendu d’une tablette Pixel basée sur un brevet que Google a déposé au Japon. La tablette serait alimentée par Android et pourrait contribuer à compléter l’écosystème Pixel que Google est en train de construire pour défier ceux offerts par Apple et Samsung. La tablette, si elle devient un produit, rejoindrait les smartphones Pixel, les Pixel Buds et la Pixel Watch évoquée dans de nombreuses rumeurs.

Avec certaines marques de smartphones Android populaires comme OPPO, Realme et Xiaomi qui fabriquent des tablettes, et OnePlus qui, selon la rumeur, serait sur le point de le faire, il incomberait à Google de mettre Android en forme, d’avoir l’air et de fonctionner parfaitement sur ces appareils.

Et bientôt, les utilisateurs d’Android seront en mesure d’ouvrir le Google Play Store et de voir les évaluations des applications qui ont été soumises par des utilisateurs possédant un appareil similaire. En d’autres termes, un utilisateur de tablette verra les évaluations d’une application spécifiquement laissées par d’autres utilisateurs de tablettes Android. C’est une idée géniale, car certaines applications et certains jeux offrent une meilleure expérience sur une tablette que sur un smartphone, et vice versa.