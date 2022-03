Apple pourrait améliorer encore son Magic Keyboard avec un Mac complet sous le capot

Il se pourrait qu’Apple veuille faire passer l’ordinateur portable à un niveau supérieur, puisqu’elle envisage de proposer un Magic Keyboard avec un Mac intégré dans son châssis. Les idées exposées dans les brevets ne finissent pas toujours par devenir des produits réels, mais elles peuvent nous donner un intéressant aperçu de ce sur quoi les entreprises technologiques pourraient travailler. Et, il semblerait qu’Apple soit en train de développer un Mac qui s’insère dans un clavier.

Ceci est basé sur un brevet repéré par PatentlyApple, intitulé Computer In An Input Device. Essentiellement, les composants clés — processeur, mémoire, stockage — sont tous intégrés dans un clavier.

L’idée est que vous puissiez emporter ce clavier avec vous lors de vos déplacements entre la maison et le bureau (ou partout où vous avez besoin d’un ordinateur), le brancher sur un écran et charger macOS. C’est une sorte de Mac mini, en forme de clavier.

Il est évident que le fait de tout mettre dans un clavier implique des contraintes en termes de performances, de stockage local, etc. Mais pour les tâches informatiques simples et quotidiennes, cela fonctionnerait probablement très bien. Après tout, il y a beaucoup de puissance dans un smartphone.

Le brevet suggère que le clavier pourrait être fabriqué à partir de matériaux spécialement conçus pour dissiper la chaleur des composants internes. Il faudrait certainement une gestion intelligente du flux d’air avec des composants électroniques aussi serrés les uns contre les autres.

Un trackpad intégré au clavier est également mentionné dans le dépôt de brevet, ce qui vous éviterait de devoir brancher une souris. Nous devrons attendre et voir si ce brevet se transforme en un appareil grand public fini.

Une idée parfaite pour le travail d’aujourd’hui

Bien sûr, les ordinateurs intégrés aux claviers n’ont rien de nouveau, comme le savent tous ceux qui se souviennent d’avoir possédé un Sinclair ZX Spectrum ou un Commodore 64. Aujourd’hui, la nouveauté réside dans le fait que ces claviers peuvent être plus fins et plus légers que jamais.

La portabilité s’en trouve améliorée, et au lieu de devoir trouver de la place pour un ordinateur portable dans votre sac, vous n’avez plus qu’à trouver de la place pour un clavier — la contrepartie étant qu’il n’y a pas d’écran intégré. Vous devez toujours trouver un moniteur ou une télévision lorsque vous arrivez à destination. Comme l’ont montré le Mac mini et d’innombrables autres ordinateurs minuscules, il y a beaucoup de potentiel dans ce genre d’appareils compacts que vous pouvez emporter partout : d’une pièce à l’autre, ou d’un bureau à l’autre, ou où que ce soit. Tous vos fichiers et applications se déplacent avec vous.

Le brevet a été déposé en août 2020, et il n’a été publié que cette semaine par l’Office américain des brevets. Mais malheureusement, il n’y a aucune garantie que ce produit puisse un jour arriver sur les étagères. Quoi qu’il en soit, je ne peux pas nier que ce serait un appareil génial.