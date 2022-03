Meta aurait démantelé l’équipe de 300 personnes travaillant sur un OS AR/VR maison

Alors que nous attendons le nouveau matériel de réalité virtuelle de Meta — y compris le Oculus Quest 3 et le mystérieux Project Cambria — il y a des nouvelles de certains remaniements internes du côté du logiciel qui pourraient avoir un impact sur ces appareils à venir.

Selon un rapport de The Information, Meta aurait démantelé l’équipe d’environ 300 personnes chargée de travailler sur un système d’exploitation pour les casques AR et VR, en transférant certains des ingénieurs vers des équipes travaillant sur les lunettes AR et les casques Oculus.

En janvier dernier, des rapports ont fait état de l’annulation par Meta du projet « XROS » sur lequel travaillait l’équipe (XR est un terme utilisé pour désigner à la fois la réalité augmentée et la réalité virtuelle). Après la publication de ces informations, le vice-président de Reality Labs, Gabriel Aul, a déclaré sur Twitter que l’entreprise « agrandissait son équipe, et non la réduisait », et a inclus un lien vers la page des carrières de Meta. Aul a également déclaré que la société « travaille toujours sur un système d’exploitation hautement spécialisé pour nos appareils ».

Dans une déclaration, Meta n’a pas confirmé la dissolution de l’équipe XROS, mais a indiqué qu’elle souhaitait « accélérer le développement de solutions hyper adaptées à chaque gamme de produits » — ce qui semble indiquer qu’il n’y aura pas de système d’exploitation unifié couvrant tous les produits de la société pour le moment.

Selon The Information, certains ingénieurs de l’équipe XROS sont affectés à des équipes travaillant sur les lunettes AR, les casques VR Quest et d’autres technologies XR impliquant le suivi des mains et des yeux par vision informatique. Le rapport indique qu’il n’est pas clair où chaque employé de l’équipe XROS se retrouvera.

L’avenir de l’AR/VR reste flou

Cette restructuration spécifique intervient alors que Meta s’efforce de changer son image en général — l’exemple le plus évident est son récent changement de nom pour signifier qu’elle se concentre sur le « Métaverse » et ses plans pour un monde virtuel qui implique fortement des produits VR et AR. L’entreprise a aussi récemment mis à jour ses valeurs, en mentionnant aux employés qu’ils doivent « avancer rapidement ensemble » et « se concentrer sur l’impact à long terme ».

On ne sait pas exactement ce qu’il adviendra du successeur de l’actuel Oculus Quest 2 ou du casque haut de gamme Project Cambria, mais il y a fort à parier que ces appareils ne seront pas livrés avec une toute nouvelle plateforme logicielle. Le Quest 2 fonctionne avec un système d’exploitation basé sur Android et il semble que Meta va s’en tenir à ce logiciel pour le moment. Un changement a déjà été confirmé : le nom de la marque Oculus ne figurera plus sur les futurs matériels, qui passeront sous l’égide de Meta.

Avec l’Oculus Quest 2, la réalité virtuelle s’est enfin rapprochée du grand public : elle est relativement abordable, facile à installer (aucune connexion informatique n’est requise) et de nombreux jeux sympas sont disponibles. Il y a aussi la réalité augmentée, qui consiste à superposer des graphiques numériques au monde réel. Elle est plus omniprésente que la RV (vous pouvez jouer avec sur n’importe quel smartphone moderne), mais jusqu’à présent nous n’avons pas vraiment vu beaucoup d’utilisations convaincantes.