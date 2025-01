Accueil » CES 2025 : Avec Umi, Panasonic et Anthropic créent l’assistant familial IA

Lors du CES 2025, Panasonic a annoncé son partenariat avec Anthropic pour lancer une application innovante axée sur le bien-être familial, baptisée Umi.

Conçue pour aider les familles à mieux coordonner leurs activités, atteindre des objectifs communs et renforcer leurs liens, cette application se distingue par son utilisation de l’intelligence artificielle Claude pour offrir une expérience intuitive et personnalisée.

Umi: un assistant intelligent pour la famille

L’objectif principal d’Umi est d’encourager les membres d’une famille à se connecter et à prendre soin les uns des autres, tout en créant des routines et en gérant les tâches quotidiennes. À travers une interface vocale en langage naturel, les utilisateurs peuvent définir des objectifs variés tels que :

Passer plus de temps ensemble pendant les repas.

Augmenter l’activité physique quotidienne.

Établir des routines pour les enfants ou les personnes âgées.

Panasonic positionne Umi comme une application adaptée à toutes les générations. Par exemple, elle pourrait être utilisée par les soignants pour suivre les habitudes ou les déplacements des membres âgés de la famille, tout en assurant une coordination efficace au sein du foyer.

Un mélange d’IA et d’expertise humaine

Bien que l’IA Claude d’Anthropic soit au cœur du fonctionnement d’Umi, Panasonic entend collaborer avec des experts en bien-être pour enrichir les recommandations et conseils fournis par l’application. Ces partenariats permettront d’intégrer des perspectives issues de domaines tels que la nutrition, le sommeil et la gestion du stress, afin de proposer des solutions complètes et crédibles.

Umi sera disponible aux États-Unis plus tard en 2025, mais son influence ne s’arrêtera pas là. Panasonic prévoit d’intégrer cette technologie dans son réseau Panasonic Well’s Partner Collective, qui inclut des partenaires comme Aaptiv, Precision Nutrition, SleepScore Labs, Addition Wealth, BlueApron et Calm. Par conséquent, les fonctionnalités d’Umi pourraient être intégrées à d’autres produits et services axés sur le bien-être.

De plus, l’IA Claude sera progressivement intégrée dans d’autres secteurs de Panasonic, notamment dans les services client, les ventes et le marketing, renforçant ainsi l’engagement de l’entreprise en faveur de l’innovation pilotée par l’IA.

L’initiative Panasonic Go : accélérer l’innovation par l’IA

Parallèlement, Panasonic a dévoilé son nouveau programme stratégique baptisé « Panasonic Go », destiné à accélérer le développement de solutions axées sur l’IA. La firme ambitionne que 30 % de ses revenus proviennent de matériel, logiciels et solutions alimentés par l’IA d’ici 2030.

Avec Umi, Panasonic et Anthropic s’attaquent à un domaine encore peu exploré : la gestion du bien-être familial à l’aide de l’IA. En combinant des capacités avancées d’intelligence artificielle avec l’expertise humaine, cette application promet d’offrir une solution pratique et intuitive pour améliorer la qualité de vie des familles. Cette initiative marque également un tournant pour Panasonic, qui se positionne comme un leader dans l’intégration de l’IA dans le quotidien des utilisateurs.