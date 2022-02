Comment précommander la série Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra de Samsung ?

Les Galaxy S22 et S22+ et le Galaxy S22 Ultra de Samsung ont été annoncés lors de l’événement Galaxy Unpacked de la société. Chaque smartphone a un nouveau design, avec de nouveaux composants qui les placent devant les principaux smartphones Android de 2021. Quant au Galaxy S22 Ultra, il a absorbé l’astuce la plus cool du Galaxy Note en intégrant un S Pen.

Il est possible que vous soyez déjà convaincu par les améliorations et les changements apportés à la gamme de cette année. Si c’est le cas, je vais aller droit au but et vous dire comment précommander les smartphones de la gamme Galaxy S22 pour les obtenir le jour du lancement.

Galaxy S22 Ultra

Le Galaxy S22 Ultra de 6,8 pouces commence à 1 259 euros pour la version du smartphone qui dispose de 8 Go de RAM et de 128 Go de stockage, et le prix augmente à partir de là. Il sera disponible en bordeaux, noir, gris, bleu ciel et rouge. Chaque smartphone est livré avec un S Pen préinstallé dans le logement prévu à cet effet (c’est également le seul modèle S22 à prendre en charge le S Pen).

Si vous voulez une version plus puissante, vous pouvez acheter le modèle de 256 Go de stockage et 12 Go de RAM pour 1 359 euros, 512 Go et 12 Go de RAM pour 1 459 euros et enfin la version de 1 To de stockage et 12 Go de RAM est proposé au prix de 1 659 euros. Cette version sera disponible un peu plus tard.

À noter que vous pouvez trouver le smartphone chez les opérateurs mobiles du marché, permettant de bénéficier de belles remises tout en prenant un forfait.

Enfin, pendant toute la durée des précommandes, toutes les versions du Galaxy S22 Ultra donnent droit à un bonus de reprise de 150 euros sur votre ancien appareil — et 100 euros de remise additionnelle si vous échangez un Galaxy Note 10, Note 20 ou S20 — et une paire de Galaxy Buds Pro offerte, et un an d’assurance Samsung Care+ offert !

Précommander le Galaxy S22 Ultra sur Samsung

Précommander le Galaxy S22 Ultra sur Amazon

Galaxy S22+

Le Galaxy S22+ de Samsung commence à 1 059 euros pour le modèle avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Une autre configuration qui double le stockage à 256 Go est disponible au prix de 1 109 euros. Il est disponible en noir, blanc, vert et or rose, en plus de quelques couleurs exclusives à Samsung.com comme gris, crème, bleu ciel et violet. Il dispose d’un écran OLED de 6,6 pouces d’une résolution full HD+, bien que, contrairement au S22 Ultra, il ne prenne pas en charge le S Pen.

Enfin, pendant toute la durée des précommandes, toutes les versions du Galaxy S22+ donnent droit à un bonus de reprise de 100 euros sur votre ancien appareil — et 100 euros de remise additionnelle si vous échangez un Galaxy Note 10, Note 20 ou S20 — et une paire de Galaxy Buds Pro offerte, et un an d’assurance Samsung Care+ offert !

Précommander le Galaxy S22+ sur Samsung

Précommander le Galaxy S22+ sur Amazon

Galaxy S22

Au bas de la gamme se trouve le Galaxy S22 de 6,1 pouces, qui dispose également d’un écran OLED d’une résolution full HD+ comme le S22+. Il a beaucoup des mêmes spécifications que le S22+, y compris les spécifications de la caméra, le chipset, et les configurations de RAM et de stockage. Cependant, étant donné sa plus petite taille, il est vendu à un prix plus bas, à partir de 859 euros. Il est disponible en noir, blanc, vert et or rose, ainsi que dans quelques coloris exclusifs à Samsung.com, dont le gris, crème, bleu ciel et violet.

Enfin, pendant toute la durée des précommandes, toutes les versions du Galaxy S22 donnent droit à un bonus de reprise de 100 euros sur votre ancien appareil — et 100 euros de remise additionnelle si vous échangez un Galaxy Note 10, Note 20 ou S20 — et une paire de Galaxy Buds Pro offerte, et un an d’assurance Samsung Care+ offert !

Précommander le Galaxy S22 sur Samsung

Précommander le Galaxy S22 sur Amazon