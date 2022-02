Comment éviter le bug de vidage de la batterie du MacBook dans macOS 12.2 ?

Vous vous êtes réveillé avec un MacBook complètement vidé ? Plusieurs propriétaires de MacBook équipés de la nouvelle mise à jour macOS 12.2 constatent que leur ordinateur portable consomme de la batterie en mode veille. Le problème touche aussi bien les machines Apple Silicon M1 que les machines Intel.

Les ordinateurs portables ne devraient jamais se vider de leur batterie en mode veille, et Apple est très fière de l’efficacité énergétique de ses machines. Il n’y a aucune raison pour que les MacBook vident leur batterie lorsqu’ils sont fermés — alors, que se passe-t-il ?

Les MacBook disposent d’une fonctionnalité intéressante appelée « DarkWake from Deep Idle », qui leur permet d’exécuter certaines tâches en mode veille sans activer l’écran ou les applications. Malheureusement, un bug Bluetooth semble déclencher cette fonction et consommer de l’énergie pendant que les MacBook sont endormis.

My new MacBook Pro has been draining energy when the lid is closed and it’s not connected to anything. Anyone else seeing this? pic.twitter.com/4JaHIxQC2n

Bien sûr, Apple n’a pas expliqué ce qui se passe, et la société répond aux e-mails des clients avec des conseils pour économiser la batterie au lieu de solutions réelles. Mais, les utilisateurs concernés ont confirmé que le Bluetooth et le DarkWake sont responsables de ce problème, car le terminal macOS enregistre quand les périphériques sans fil déclenchent la fonction.

Every 7.5-8s, my new MacBook Pro is woken from deep sleep by a process called DarkWake, and stays awake for ~5s each time. The lid is shut so the screen stays off, but it still drains the battery quite rapidly. No idea what causes it, searching for answers is fruitless

— Rys Sommefeldt (@ryszu) January 5, 2022