Microsoft travaille toujours sur des emojis 3D pour Windows 11

Les premiers tests d’emojis 3D de Microsoft avaient l’air enfantins. Les designers ont apprécié l’idée d’utiliser des formes inorganiques et expressives, et ont même joué avec l’idée d’ajouter des traces de doigts aux emojis pour qu’ils aient l’air faits à la main. Microsoft a utilisé des outils comme Adobe Illustrator, Cinema 4D de Maxon, Figma, Font Lab et d’autres pour créer ses emojis en 3D.

Le 28 janvier, Nando Costa a présenté le processus de conception des emojis 3D de Microsoft dans un article de blog détaillé . Costa explique comment les emojis 3D ont vu le jour lors d’un hackathon 2020, où les designers de Microsoft ont pris en compte les commentaires des clients et les principes de conception Fluid de Windows 11 pour essayer de rendre les emojis plus expressifs.