Apple ajoute des applications non répertoriées à son App Store

Apple permet de télécharger des « applications non répertoriées » depuis l’App Store sans qu’elles soient nécessairement disponibles sur la plateforme, d’où leur nom. Cette fonctionnalité est différente et proche du « sideloading » des applications pour la plateforme iOS. Pourtant, le paradoxe entre les deux téléchargements apporte une différence significative pour les applications, mais une faille pour Apple.

Le site Web des développeurs d’Apple a annoncé la disponibilité pour la première fois des « applications non répertoriées » et leur capacité à être téléchargées et installées sur un appareil. Le hic, c’est qu’elles doivent provenir de l’App Store, ce qui signifie qu’elles seront toujours soumises à l’approbation et à la vérification d’Apple avant de pouvoir être téléchargées et installées.

L’idée est tout de même de la mettre « non listée », car elle n’aura pas sa page de développeur, son profil et la description de l’application, contrairement à ceux qui sont librement disponibles sur le site. Les utilisateurs qui feront la promotion des applications non répertoriées devront avoir un profil et un compte de développeur App Store pour vérifier et approuver un lien vers une application non répertoriée. Bien que les applications non répertoriées ne puissent pas être découvertes par le grand public par le biais des résultats de recherche, des catégories de l’App Store, des tableaux ou des recommandations, elles sont accessibles aux administrateurs par l’intermédiaire de l’Apple Business Manager ou de l’Apple School Manager.

Le sideloading et les applications non répertoriées sont deux pois différents qui ont la même origine. Le problème est qu’avec les applications non répertoriées, elles ne sont pas visibles ou consultables depuis l’App Store. Les applications non répertoriées doivent toujours être approuvées par Apple, et l’utilisateur n’a pas la liberté totale de télécharger l’application et de l’installer directement.

Le téléchargement des applications non répertoriées passe toujours par l’App Store, de même que leur installation. En revanche, avec le sideloading, le téléchargement et l’installation s’effectuent directement à partir d’une plateforme tierce.

Apple n’est pas pour le sideloading

Apple est célèbre pour être l’une des plateformes les plus strictes en ce qui concerne les téléchargements et les programmes entrant dans ses appareils, et cela ne concerne pas seulement l’iPhone ou l’iPad. Le Mac, bien qu’étant un ordinateur, ne peut télécharger et installer que des fichiers DMG disponibles en ligne, mais il ne s’agit là que d’une solution de contournement, car les gens peuvent toujours créer des fichiers piratés ou faux.

Néanmoins, contrairement à Apple, Android de Google autorise le sideloading avec des APK disponibles en ligne. Un projet de loi antitrust oblige désormais les deux entreprises à rendre le sideloading légal, ce qui signifie autoriser l’installation de différentes applications directement depuis le Web, bien qu’elles n’aient pas été approuvées par l’entreprise.

Le PDG d’Apple, Tim Cook, a déjà déclaré que les applications sideloadées n’arriveront pas sur la plateforme de la société, et que les gens devront se diriger sur Android s’ils en cherchent. Cependant, tout porte à croire que le programme « Applications non répertoriées » est loin du sideloading pour la plateforme iOS. Néanmoins, il est là et disponible pour tous.