Google développe une équipe pour produire l’ISP de sa nouvelle puce Tensor

Google a fait quelque chose cette année qu’elle était probablement impatiente de faire les années précédentes. Elle a employé sa propre puce Tensor à l’intérieur du Google 6 et du Google 6 Pro, permettant aux nouveaux modèles Pixel d’exécuter des fonctionnalités basées sur l’IA qu’il ne pouvait peut-être pas faire faire aux Pixel avec une puce Qualcomm Snapdragon standard. Google a également amélioré les caméras sur les deux modèles en mettant un capteur de 50 mégapixels derrière l’objectif des caméras primaires utilisées sur le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro.

Si les Pixel ont toujours été connus pour tirer parti des prouesses de Google en matière de traitement des photos, la possibilité de faire appel aux capacités d’IA de la puce Tensor de Google a permis à l’entreprise d’ajouter des fonctionnalités telles que le Gomme magique (qui efface les parties d’une photo que vous pourriez considérer comme une distraction). Le téléobjectif du Pixel 6 Pro est doté d’un zoom optique 4x et d’un Super ResZoom 20x.

Le mode mouvement crée de superbes clichés à longue exposition, tandis que vous pouvez ajouter des flous bokeh pour donner du style aux portraits et utiliser Face Unblur pour rendre l’image d’un visage en mouvement plus nette et visible. Qu’est-ce que Google apportera avec la série Pixel 7 ? Nous ne le savons peut-être pas à ce jour, mais nous savons que Google cherche à construire une nouvelle équipe à San Diego pour aider à construire une nouvelle conception de processeur de signal d’image (ISP) pour une prochaine puce Tensor.

Une publication sur LinkedIn écrit par Mike Coulter, un directeur senior chez Google, mentionne qu’il recrute pour la caméra, l’affichage d’image, et plus encore. Le message dit en fait : « Je recrute à San Diego, où je suis basé. Je cherche à remplir des rôles à temps plein dans la conception et la vérification des ISP de caméra à tous les niveaux pour une nouvelle équipe à San Diego ».

Looks like @madebygoogle is building a team in #SanDiego for camera-facing parts of the Tensor SoC. I wonder where they may be trying to hire from… pic.twitter.com/Z1fkeS1tLJ — Anshel Sag (@anshelsag) January 27, 2022

Le message dit : « Veuillez m’envoyer un message directement si vous êtes intéressé. C’est une opportunité de faire partie de l’équipe qui vous a apporté le SoC Google Tensor pour le Pixel 6″. Il convient de mentionner que San Diego se trouve être l’endroit où Qualcomm a son siège social. Vous pouvez donc imaginer où Google va chercher des designers de puces chevronnés pour travailler sur ses prochaines puces Tensor.

Piquer chez les leaders

Coulter a également un lien avec Qualcomm, où il a passé quatre ans en tant que vice-président de l’ingénierie. La prochaine puce Tensor de Google a déjà un nom de code, « Cloudripper ». Le chipset pourrait être annoncé au cours du second semestre de cette année, avant l’annonce de la série Pixel 7. Et un FAI amélioré pourrait amener l’expérience photographique sur le Pixel 7 à des endroits qu’Apple et Samsung ne peuvent pas atteindre.

Les fans de Pixel devraient être heureux de savoir que Google cherche à continuer à améliorer la puce Tensor chaque année. Pour Google, il n’y a pas de retour en arrière possible. Le dé a été jeté et à Mountain View, le seul endroit où regarder est l’avenir, car Pinocchio a grandi et le Pixel est devenu non seulement une véritable gamme phare, mais un véritable smartphone Google.