Le responsable de WhatsApp aime l’idée d’une application pour iPad

Alors que WhatsApp est connu pour expérimenter et ajouter de nouvelles fonctionnalités de temps en temps, une chose qui a manqué à la plateforme est une application native pour iPad. Mais cela pourrait enfin changer, car le directeur de la plateforme de messagerie appartenant à Meta a déclaré « nous aimerions beaucoup le faire ».

Les utilisateurs de WhatsApp ont longtemps harcelé l’entreprise appartenant à Facebook pour qu’elle crée une application viable pour l’iPad d’Apple, mais WhatsApp n’a rien fait — tout comme Instagram qui n’a toujours pas d’application native pour l’iPad.

Dans une interview accordée à The Verge, le responsable de WhatsApp, Will Cathcart, a révélé qu’ils sont conscients de la demande des gens pour une application iPad et qu’ils aiment l’idée d’en lancer une. Actuellement, WhatsApp dispose d’une application Android, iOS, et de bureau et a également une version Web.

Bien que ce ne soit pas une confirmation du lancement de l’application WhatsApp pour iPad, cela montre très clairement l’intention de la société. Et il y a des chances que le développement soit bien avancé et le lancement soit en cours, en particulier avec la fonctionnalité multi-appareils qui atteint lentement davantage d’utilisateurs.

Cathcart suggère également que WhatsApp a travaillé dur pour introduire la technologie de support multi-appareils et maintenant qu’elle est officielle, une application iPad semble réalisable. Il a déclaré : « Si j’ai la fonction multi-appareil activée, je peux éteindre mon téléphone ou perdre ma connexion réseau et toujours recevoir des messages sur mon bureau. Ce serait vraiment important pour une application pour tablette, de pouvoir utiliser l’application même si votre téléphone n’est pas allumé. La technologie sous-jacente est donc là ».

Le support multi-appareils comme dernier blocage

Pour ceux qui ne le savent pas, la fonctionnalité de support multi-appareils de WhatsApp, qui est actuellement en version bêta, vous permet d’utiliser l’application sur plusieurs appareils sans que votre téléphone ait besoin d’une connexion Internet active. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de synchroniser leur compte WhatsApp sur quatre appareils à la fois. L’iPad d’Apple pourrait bientôt faire partie de ces appareils.

Cela signifie également qu’une application iPad pour Instagram, dont on parle depuis longtemps, pourrait également être développée. Cependant, le PDG de la plateforme a récemment expliqué pourquoi il n’y en a pas, ce qui écarte cette possibilité. Dans tous les cas, il y a encore de l’espoir.

Je ne manquerai pas de vous tenir au courant dès que cela se produira pour de bon.