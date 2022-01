Selon une nouvelle plainte, Google suit votre position même si le partage de la localisation est désactivé

Au cours des dernières années, Google a souvent été accusé de suivre la localisation de ses utilisateurs, même s’ils désactivent la fonction de partage de localisation sur leurs smartphones. En 2020, le géant de Mountain View a été poursuivi par l’État américain de l’Arizona pour des activités trompeuses de géolocalisation. Nous avons récemment même vu un rapport sur le suivi de localisation non éthique pour les utilisateurs d’Android.

Maintenant, en s’appuyant sur la précédente affaire, quatre procureurs généraux américains ont déposé une plainte contre l’entreprise, alléguant que Google continue de suivre la localisation des utilisateurs même lorsqu’ils désactivent le partage de la localisation.

L’action en justice, déposée par trois procureurs généraux d’États américains et dirigée par le procureur général Karl A. Racine du District de Columbia, souligne que Google fait croire à ses utilisateurs qu’ils ont le plein contrôle de leurs activités de suivi des données. Or, il s’avère que les utilisateurs de Google ne peuvent pas empêcher la société de collecter et de stocker leurs données de localisation et même d’en tirer profit.

L’action en justice mentionne également que Google utilise les données personnelles de ses clients et utilisateurs, y compris leurs données de localisation, pour des publicités ciblées. L’entreprise agirait ainsi pour développer son activité et augmenter ses revenus provenant des annonceurs.

« Google a faussement fait croire aux consommateurs que la modification des paramètres de leur compte et de leur appareil leur permettrait de protéger leur vie privée et de contrôler les données personnelles auxquelles l’entreprise pourrait avoir accès. La vérité est que, contrairement aux déclarations de Google, l’entreprise continue à surveiller systématiquement ses clients et à tirer profit de leurs données », a déclaré le procureur général Karl A. Racine dans un communiqué.

Google dément

À la suite du dépôt de l’action en justice, un porte-parole de Google a démenti toutes les allégations. « Les procureurs généraux intentent une action en justice fondée sur des affirmations inexactes et dépassées concernant nos paramètres », a déclaré à The Verge José Castañeda, porte-parole des politiques chez Google. « Nous avons toujours intégré des fonctionnalités de confidentialité dans nos produits et fourni des contrôles robustes pour les données de localisation », a ajouté Castañeda.

Si vous pensez que Google est la seule entreprise à collecter vos informations personnelles et à suivre votre localisation, j’ai bien peur que vous vous trompiez. Apple est un autre géant de la technologie qui est passé maître dans l’art de collecter les données des utilisateurs pour, entre guillemets, « améliorer » ses services.