L’événement « The Power of Magic » de Honor aura lieu le 28 février

Nous nous rapprochons du Mobile World Congress de Barcelone, qui doit se dérouler du 28 février au 4 mars. Cette semaine s’annonce déjà très intéressante, car nous avons déjà commencé à recevoir des invitations pour certains des événements à venir. Par exemple, nous savons déjà que Honor tiendra son événement spécial le jour même du début du salon, puisqu’il nous invite à voir « The Power of Magic ».

Le « The Power of Magic » de Honor aura lieu le 28 février, à 13 heures, heure française, pendant le prochain MWC. Malheureusement, il n’y a pas d’autres détails sur ce que nous pouvons obtenir à voir au cours de cet événement, mais au moins nous savons que ce sera un événement de lancement mondial, donc peut-être que nous pouvons voir de nouveaux appareils.

La société a déjà lancé le Honor Magic V, le premier smartphone pliable alimenté par le dernier processeur Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm. Et nous ne nous attendons pas à voir une nouvelle variante de cet appareil, mais qui sait ? Toujours est-il que le « The Power of Magic » nous fait croire que cet événement aura quelque chose à voir avec le dernier Honor Magic V, ou peut-être un autre smartphone qui vient faire partie des smartphones Magic de Honor.

Bien que la société n’ait pas révélé le nom de la gamme qui sera officialisée, il pourrait s’agir de la série Honor Magic4. Comme son nom l’indique, elle sera lancée comme le successeur des smartphones de la série Magic3. On peut légitimement penser que la série Magic4 sera alimentée par le nouveau chipset Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm. La série Honor Magic3 comprenait trois modèles — Magic3, Magic3 Pro, et Magic3 Pro Plus et nous nous attendons à ce que la société garde la gamme intacte. Pour en être sûrs, nous devrons attendre que plus de détails fassent surface en ligne.

Les rumeurs suggèrent également que nous pourrions obtenir un nouvel ordinateur portable Honor MagicBook ou même une tablette, mais nous ne pouvons pas confirmer cette information pour le moment. Quoi qu’il en soit, je vous tiendrais au courant au cas où nous obtiendrions de nouvelles informations qui pourraient faire la lumière sur ce que Honor a préparé pour son prochain événement.

Un événement en suspens ?

Identifié comme le salon le plus influent au monde dans le domaine des communications mobiles, le Mobile World Congress 2022 (MWC2022) se tiendra à Barcelone, en Espagne, du 28 février au 3 mars. Une série d’autres grandes entreprises spécialisées dans les smartphones, dont Samsung, Huawei, Xiaomi, OnePlus, Realme et OPPO, ont toutes confirmé leur participation.

Avec la période de COVID actuelle, et la contagion du variant Omicron, il est à craindre que certaines sociétés se retirent en présentiel de l’événement. Nous verrons dans quelques semaines.