Les rendus de la Galaxy Tab S8 révèlent la prochaine tablette Android sous tous les angles

La Samsung Galaxy Tab S8 n’est plus vraiment une surprise, car nous avons vu d’innombrables fuites concernant la série au cours des derniers mois. Le petit modèle de la gamme Galaxy Tab S8 aura peut-être du mal à convaincre les propriétaires d’iPad de changer leur tablette, mais pour les fans d’Android, elle s’annonce comme une élégante et puissante tablette, comme Evan Blass de @evleaks vient de le réitérer en affichant son design et ses spécifications avant l’annonce officielle de l’événement Unpacked 2022 le 9 février.

Blass a montré les versions noire et blanche de la Galaxy Tab S8 sous tous les angles, et ce que nous voyons est une tablette mince et esthétiquement agréable avec un cadre uniforme tout autour de l’écran et un emplacement dédié au stylet S Pen à l’arrière.

Ces images viennent s’ajouter à la fuite de la série Galaxy Tab S8 d’Amazon qui a montré les trois prochaines tablettes Samsung pour 2022 — de la Tab S8 la moins chère à la Tab S8 Ultra la plus chère — dans des rendus d’images détaillés. En outre, les fonds d’écran de la famille Galaxy Tab S8 ont également été extraits et postés, aux côtés d’images autonomes du S Pen.

Comme sur sa prédécesseure, la Galaxy Tab S8 a un renfoncement à l’arrière pour le stylet S Pen ; elle a également un port USB-C, quatre grilles de haut-parleurs, pas de prise casque de 3,5 mm, deux caméras arrière, et une caméra frontale qui se trouve sur le dessus lorsque la tablette est en mode paysage.

Trois couleurs de la tablette sont partagées, donc il y aura probablement une version grise, blanche et rose, bien qu’il soit possible qu’il y ait plus de nuances en plus.

Une puissante tablette, même standard

Le membre le plus abordable de la gamme Galaxy Tab S8 de Samsung devrait arborer le dernier processeur Snapdragon 8 Gen 1, ce qui signifie que la version cellulaire disposerait d’une connectivité 5G, de 8 Go de RAM, d’un stockage interne de 128 Go/256 Go, d’une batterie d’une capacité de 8 000 mAh et d’une charge rapide de 45 W.

Une double caméra avec un capteur principal de 13 mégapixels et un capteur secondaire de 5 mégapixels, ainsi qu’une caméra frontale de 8 mégapixels complètent les spécifications de la tablette ultra-fine et légère.

Quant au prix, il devrait se situer quelque part au-dessus de la barre des 800 dollars, mais l’étiquette exacte ne sera pas connue avant l’événement Galaxy Unpacked 2022 du 9 février — il s’agit de l’événement de lancement où l’on s’attend à voir la prochaine tablette Android ainsi que la gamme Galaxy S22.