L’iPad Air 5 d’Apple serait lancé au début de l’année 2022 avec la puce A15 Bionic et la 5G

Selon les rumeurs, l’iPad Air 5 d’Apple devrait être lancé au début de l’année et certaines de ses caractéristiques les plus remarquables sont l’utilisation de la puce A15 Bionic et la 5G. Plus précisément, les rumeurs rapportent qu’il pourrait être lancé en même temps que l’iPhone SE de 3e génération d’Apple en mars ou avril.

Selon les affirmations de Mac Otakara, un blog technologique japonais, l’iPad Air de 5e génération et l’iPhone SE 3 seront lancés au « printemps 2022 », selon une « source fiable » chinoise. Le printemps 2022 se déroule entre mars et mai.

La dernière rumeur affirme maintenant que le design général du précédent iPad Air 4 de 2020 sera conservé, mais comprendra désormais une caméra principale à lentille unique, des bords carrés et un écran de 10,9 pouces. Cependant, les entrailles de la tablette vont dument être mises à niveau. Cette dernière comprendrait le chipset A15 Bionic utilisé dans la gamme d’iPhone 13, la prise en charge de la 5G et une caméra frontale ultra-large de 12 mégapixels.

Selon TechRadar, l’année dernière, Apple a présenté son nouvel iPad 10.2 et l’iPad Pro 11 avec la puce M1, ainsi que le plus grand iPad Pro 12.9. En outre, la société a même lancé son propre iPad mini de 6e génération pour remplacer le précédent modèle de 2019.

Étant donné les autres modèles de la gamme d’iPad, on peut supposer que l’iPad Air 4 de 2020 doit maintenant avoir un successeur. Toutefois, il convient de noter que les informations concernant le lancement à venir ne sont que des rumeurs et ne sont toujours pas officielles, elles doivent donc être prises avec des pincettes.

Cinq choix de produits iPad

Pas moins de cinq iPad différents peuvent être choisis, et tous sont accompagnés d’un certain nombre d’options de configuration différentes. Il semble qu’Apple essaie maintenant d’offrir à son public des choix différents. Cependant, l’option la moins chère n’est pas forcément l’écran le plus petit, qui se trouve également être l’option la plus fine pour l’appareil le plus compact. La puissance de chaque iPad n’est pas vraiment en corrélation totale avec son prix.

C’est pourquoi il est important de choisir certaines caractéristiques appropriées lorsque vous en achetez un pour l’utiliser. La cinquième itération de l’iPad Air pourrait également apporter un certain équilibre à l’équation en faisant correspondre le prix un peu plus directement au chipset utilisé. Cependant, si les rumeurs sont exactes, il sera essentiellement positionné comme un iPad Pro 11 moins puissant.

Selon l’article de TechRadar, la réponse à la question de savoir si les acheteurs ont besoin ou non de cet immense éventail d’options sera très probablement donnée par l’étude de marché d’Apple. Cette étude de marché du géant de la technologie devrait être assez exhaustive. Quoi qu’il en soit, il est clair que le suffixe « Air » ne désigne plus le modèle le plus fin et le plus léger, mais plutôt une sorte de modèle « Pro mais pas trop ».