Samsung confirme implicitement la date de l’événement Galaxy Unpacked

Selon les rumeurs, Samsung sortira la série Galaxy S22 en février et les fuites les plus crédibles ont indiqué que le modèle le plus haut de gamme, le Galaxy S22 Ultra, aura une esthétique analogue à celle du Galaxy Note 20 et un emplacement dédié pour le stylet S Pen. Ces rumeurs ont maintenant été apparemment confirmées par Samsung.

Le compte Twitter TechInsider, qui utilisait auparavant le même compte sous le pseudonyme @SnoopyTech, rapporte que Samsung prépare son site Web pour le lancement des nouveaux smartphones phares. Les meta tags — des extraits de texte qui décrivent le contenu d’une page Web — ajoutés récemment par l’entreprise donnent un aperçu de ce qui est à venir, comme « new samsung release » et « samsung galaxy 2022 ».

Samsung Electronics teases the S22 Series via meta-tags on their Website. Also, the comeback of the Note-Design. pic.twitter.com/QhHn4FxEAq — TechInsider (@TechInsiderBlog) January 16, 2022

Ce qui est particulièrement intéressant à noter, c’est qu’en plus d’un label pour la série Galaxy S, il y a également une étiquette pour la série Note. Il a été brièvement dit que le Galaxy S22 Ultra serait connu sous le nom de Galaxy Note 22 Ultra et un rapport ultérieur a dit que le modèle serait appelé le Galaxy S22 Note, mais des rumeurs ont démenti ces dires.

Bien évidemment, la chose importante à retenir ici est que, quel que soit le nom marketing, le modèle haut de gamme sera un hybride des gammes Galaxy Note et Galaxy S. Samsung va apparemment aussi lancer un nouveau stylet S Pen plus rapide en même temps que l’appareil afin d’en augmenter l’attrait.

Le chargeur à 45 W repéré

Le site néerlandais LetsGoDigital a repéré le chargeur 45W prévu pour les Galaxy S22 Plus et S22 Ultra sur le site néerlandais de Samsung. Connu sous le numéro de modèle EP-T4510, le chargeur est 30 % plus compact que l’actuel chargeur EP-TA845 45W de Samsung et offre des protections contre les surtensions, les courts-circuits et les fluctuations. Le chargeur USB-C sera livré avec un câble de 1,8 m de long et coûtera apparemment 50,82 €, ce qui le rend plus cher que le EP-TA845 qui se vend à 35 €.

Le code source du site Web de Samsung a également confirmé la présumée date de dévoilement du 9 février. Les précommandes commenceront apparemment le même jour et les smartphones arriveront dans les rayons le 24 février. Les rumeurs font état d’une augmentation de prix de 100 dollars pour tous les modèles, ce qui signifie que la série commencera à 899 dollars. La série Galaxy S21 ne s’est pas très bien vendue, il serait donc audacieux de la part de Samsung d’augmenter le prix.