Google Photos supprime silencieusement une utile option de sauvegarde vidéo

Google a récemment mis à jour son application, et maintenant, AndroidCentral rapporte qu’une fonctionnalité de sauvegarde de Google Photos a malheureusement disparu, et elle est liée aux sauvegardes vidéo. Apparemment, Google Photos ne vous permet plus de désactiver les sauvegardes vidéo sur les données cellulaires, et il est compréhensible que cela puisse entraîner quelques inconvénients.

La suppression de la fonctionnalité s’est faite en silence, remplacée par la possibilité de spécifier une limite de sauvegarde quotidienne. La fonction qui a été supprimée vous permettait d’empêcher la sauvegarde des vidéos sur Google Photos lorsque votre smartphone utilise une connexion cellulaire, au lieu du Wi-Fi. Auparavant, vous pouviez séparer la sauvegarde des vidéos de celle des photos.

Cette fonctionnalité peut s’avérer utile si vous disposez d’une connexion Wi-Fi limitée et que votre allocation de données cellulaires est faible, ce qui est le cas dans certaines régions ou certains pays. L’option de sauvegarde vous permet d’économiser des données mobiles et de ne pas les utiliser en totalité (ou en grande partie) pour télécharger des vidéos volumineuses vers votre sauvegarde Google Photos.

Auparavant, l’application proposait des options distinctes pour sauvegarder les photos et les vidéos sur les données cellulaires, et vous aviez le choix de sauvegarder les vidéos uniquement lorsque votre smartphone était connecté à un réseau Wi-Fi. Désormais, une nouvelle fonctionnalité vous permet de spécifier une limite de sauvegarde quotidienne pour les réseaux mobiles.

Cependant, cette fonctionnalité conserve les photos et les vidéos ensemble et vous n’avez pas la possibilité de l’appliquer aux vidéos uniquement.

Plus de séparation entre la sauvegarde des photos/vidéos

L’option est disponible dans le menu des paramètres de Google Photos, puis dans « Sauvegarde et synchronisation ». Jusqu’à présent, la fonctionnalité semble avoir été déployée sur les appareils Android, et les utilisateurs d’iOS, pour l’instant, conservent les anciennes options de sauvegarde. En outre, il existe désormais une nouvelle option pour sauvegarder les photos et les vidéos en itinérance.

Actuellement, vous pouvez choisir de ne pas allouer de données mobiles du tout ou de spécifier 5 Mo à 30 Mo pour l’utilisation des données mobiles. Il est également possible de ne fixer aucune limite pour les sauvegardes multimédias ; toutefois, ces options ne sont pas idéales pour les pays où il n’existe pas de forfaits illimités pour les données cellulaires, ou bien elles sont beaucoup trop chères pour être abordées.