Wear OS 3 fonctionnera mieux pour les gauchers en faisant pivoter l’écran de 180 degrés

Google a ajouté une nouvelle fonctionnalité à sa smartwatch Wear OS 3, et cette fois, elle est exclusive pour un groupe démographique souvent négligé. La dernière version de Wear OS, Wear OS 3, permettra désormais aux utilisateurs de faire pivoter l’écran de la montre de 180 degrés. Cela signifie que la smartwatch pourra être portée à l’envers, selon Android Authority.

Google a déclaré que son équipe de développement avait mis en œuvre la fonctionnalité demandée par les utilisateurs depuis un certain temps déjà, et que la fonctionnalité fera désormais partie des futurs appareils de Google.

Cependant, la fonctionnalité sera disponible uniquement pour Wear OS 3 et les futurs modèles, selon Gizmodo. Ceux qui utilisent les anciens modèles de smartwatches Wear OS devront mettre à jour leur appareil.

La fonctionnalité est excellente pour les utilisateurs gauchers. Plusieurs utilisateurs gauchers doivent porter leur smartwatch sur leur main droite. Or, cela signifie que les boutons sont orientés vers leur corps et non vers leur poignet. En retournant la montre tout en la portant sur leur main droite, les boutons sont dans une position plus confortable. L’ajout soudain de cette fonctionnalité est un effort de Google pour attirer plus de personnes à acheter l’appareil.

Malheureusement, Wear OS 3 n’a pas réussi à battre la smartwatch d’Apple, bien que davantage de personnes possèdent des smartphones compatibles avec Wear OS 3. L’entreprise a entrevu un certain espoir pour l’appareil, Google ayant annoncé qu’elle s’était associée à Samsung pour remanier le système d’exploitation de Wear OS 3, mais il n’a pas suscité beaucoup d’attention lors du dernier CES 2022.

Un réel intérêt pour Wear OS 3 ?

Le CES est l’événement principal du premier trimestre de l’année où les smartwatches ont été dévoilées, or cette année, il y en avait très peu, et l’intérêt du public n’était pas aussi enthousiaste qu’il le souhaitait. S’il est inquiétant de constater qu’il n’y a pas eu beaucoup de smartwatches présentées lors de l’événement CES de cette année, cela ne signifie pas qu’il n’y a aucun espoir que Wear OS 3 connaisse un grand succès à l’avenir. Wear OS 3 pourrait être une grande affaire, surtout maintenant qu’il dispose d’une fonctionnalité qui répondra aux besoins d’un tout nouveau groupe démographique.

Cette nouvelle fonctionnalité pour les gauchers pourrait même les inciter à mettre à niveau leur appareil, juste pour des raisons de commodité. Google s’est engagé à inclure cette fonctionnalité dans ses futurs appareils, ce qui incitera sûrement les utilisateurs à soutenir l’entreprise.