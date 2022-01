L’iPhone 14 Pro remplacera l’encoche par une disgracieuse double découpe

On peut désormais affirmer avec une bonne dose de certitude que les prochains iPhone premium d’Apple, l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max, abandonneront l’encoche qui a fait ses débuts sur l’iPhone X de 2017 au profit d’une découpe dans l’écran.

Ce n’est qu’une partie du mystère résolu, car, contrairement aux flagships Android, l’iPhone dispose également d’un système Face ID complexe qui nécessite de nombreux modules et capteurs. Le PDG de Display Supply Chain Consultants, Ross Young, qui a un palmarès impressionnant en matière de fuites, semble savoir comment Apple compte s’y prendre.

We now believe Apple will have a hole + pill design on the iPhone 14 Pro and Pro Max models. The smaller hole will not be invisible… The two hole concept will be unique to Apple, like the notch, not similar to all the pill models from Huawei… Let’s see those new renders pic.twitter.com/Udt8cTKzPZ

—Ross Young (@DSCCRoss) January 12, 2022