WhatsApp pour iOS permet d’écouter des notes vocales en arrière-plan

WhatsApp semble ajouter un certain nombre de nouvelles fonctionnalités en 2022, et cette fois, elle teste en version bêta le lecteur de notes vocales mondiales dont on parle depuis longtemps avec les utilisateurs d’iOS. Quel est le but, vous demandez ? WhatsApp vous permettra de lire les notes vocales d’une discussion tout en faisant défiler une autre discussion.

Dans une récente publication, WABetaInfo note que la plateforme de messagerie a commencé à déployer le nouveau lecteur de notes vocales global pour iOS dans la version bêta 22.1.72 sur les applications standard et Business. On ne sait pas quand cette fonctionnalité sera disponible pour les utilisateurs d’Android.

Cette nouvelle fonctionnalité vous permettra d’écouter des messages vocaux en arrière-plan. Lorsque vous commencez à écouter une note vocale et que vous passez à l’affichage d’une autre discussion WhatsApp, le lecteur de note vocale continuera à lire le message. Vous verrez un nouveau lecteur multimédia en haut de la liste des discussions avec le nom du contact WhatsApp dont il provient, un bouton lecture/pause et une option pour fermer le lecteur.

Une chose à noter est que tous les bêta-testeurs iOS ne pourront pas accéder à la fonctionnalité. Il ne vous reste plus qu’à attendre !

Une fois de plus, nous ne savons pas quand WhatsApp prévoit de mettre cette fonctionnalité astucieuse à la disposition du grand public. Pour ceux qui ne le savent pas, WhatsApp a récemment introduit une fonctionnalité qui permet de prévisualiser un message vocal avant de l’envoyer afin d’éviter toute erreur.

Des nouveautés en pagaille

La plateforme de messagerie appartenant à Meta est également vue en train de tester un certain nombre d’autres nouvelles fonctionnalités dernièrement. La possibilité d’afficher la photo de profil d’une personne dans les notifications, la refonte de l’interface de la liste de chat et de la page d’informations de contact, la possibilité de rechercher des entreprises à proximité, une nouvelle section Communautés, et bien d’autres choses encore — toutes ces fonctionnalités devraient être disponibles prochainement.

Et nous pouvons nous attendre à ce que ces fonctionnalités atteignent la version stable, étant donné que cela arrive généralement tôt ou tard.