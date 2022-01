Apple révèle combien elle a versé aux développeurs de l’App Store en 2021

Apple a versé un total de 60 milliards de dollars aux développeurs de l’App Store en 2021, selon les données publiées par le géant technologique cette semaine.

La société a déclaré que depuis le lancement de l’App Store en 2008, 260 milliards de dollars ont été versés aux développeurs de l’App Store dans le monde, contre 200 milliards de dollars un an plus tôt. Apple a déclaré que, malgré un certain nombre de poursuites antitrust ainsi que des réglementations plus strictes sur certains marchés, de nouveaux chiffres indiquent une solide croissance de l’App Store en 2021.

Apple a déclaré que ce chiffre constituait un nouveau record annuel pour les revenus des développeurs de l’App Store, tout en notant qu’il ne représentait qu’une « petite fraction » du commerce global facilité par l’App Store. Selon les données de l’entreprise, pendant les dernières fêtes de fin d’année, les clients de l’App Store « ont dépensé plus que jamais entre la veille de Noël et la veille du Nouvel An, ce qui a entraîné une croissance à deux chiffres par rapport à l’année dernière ».

Commentant les chiffres les plus récents, Eddy Cue, premier vice-président des services d’Apple, a déclaré : « Avec plus de 745 millions d’abonnements payants, Apple continue de mettre en relation les développeurs, les artistes et les conteurs du monde entier avec les utilisateurs sur plus d’un milliard d’appareils, en leur proposant des outils, des contenus et des expériences puissants qui enrichissent leur vie de manière profonde chaque jour ».

Le programme original d’Apple pour les petites entreprises a été annoncé en novembre 2020 et la société a réduit les commissions des développeurs de 30 % à 15 % sur les applications qui gagnent plus d’un million de dollars par an. Avec cela, en 2021, Apple a abandonné les commissions pour un certain nombre d’applications d’éditeurs de nouvelles si elles décident de participer au programme Apple News Partner. Pour l’instant, Apple n’a pas précisé combien de développeurs et d’éditeurs ont pu profiter de ces opportunités. De plus, un certain nombre d’applications pourraient également bénéficier de la remise pour les petites entreprises.

Tout de même, une année épineuse

Mais l’année fructueuse de l’App Store ne s’est pas déroulée sans controverse, Apple faisant l’objet d’un examen de plus en plus minutieux de ses pratiques commerciales tout en devant faire face à des procès liés au fonctionnement de sa place de marché en ligne. Par exemple, la bataille avec Epic Games se poursuit, Epic ayant fait appel de la décision d’un juge en septembre, qui n’a pas permis de résoudre l’affaire pour la société de jeux vidéo.

L’affaire a éclaté en août 2020 lorsque Epic a accusé Apple (et aussi Google avec son Play Store) de pratiques anticoncurrentielles et monopolistiques avec leurs boutiques d’applications respectives. Ainsi, Epic a tenté de contourner le processus d’achat in-app dans lequel Apple prend une commission de 30 % sur chaque vente, les mesures d’Epic permettant aux joueurs de faire des achats directement auprès du développeur à des prix réduits. Apple a réagi en retirant le jeu Fortnite d’Epic de l’App Store. Epic a répliqué en portant l’affaire devant les tribunaux.

Dans une décision rendue en septembre de l’année dernière, le juge a déclaré qu’il ne pouvait pas « conclure qu’Apple est un monopoleur en vertu des lois antitrust fédérales ou étatiques », mais a ordonné à Apple d’inclure des liens dans les listes de l’App Store qui permettraient aux clients de quitter la boutique pour faire un achat, donnant ainsi au développeur 100 % d’une vente. Toutefois, Epic ayant décidé de faire appel d’autres aspects de l’affaire, la modification des procédures de l’App Store a été retardée.