Le casque AR d’Apple pourrait désormais être livré avec 3 écrans immersifs

Le prochain casque de réalité mixte d’Apple est un sujet brûlant dans le monde des fuites et des rumeurs, avec une grande révélation potentiellement à venir plus tard dans l’année. Un nouveau rapport affirme que le futur casque AR d’Apple sera doté de trois écrans pour votre plus grand plaisir.

Le rapport provient des analystes industriels de Display Supply Chain Consultants (DSCC) et présente dix prédictions de la société pour l’industrie des écrans en 2022. Dans une section consacrée au prochain casque d’Apple, DSCC indique qu’il pense que l’appareil intégrera trois modules d’affichage, dont deux panneaux MicroLED et un écran AMOLED.

C’est peut-être la première fois que nous entendons une telle affirmation. Auparavant, des analystes ont suggéré que le casque d’Apple serait doté de deux écrans 8K (un pour chaque œil) et pourrait utiliser un ensemble avancé de caméras et de capteurs, mais DSCC semble être parmi les premiers à prédire une configuration à trois écrans.

Le rapport affirme qu’il y a eu quelques indices alléchants vers cette possibilité. Tout d’abord, Sony a récemment dévoilé un écran MicroLED 4K destiné à la réalité virtuelle (VR) avec une résolution d’environ 4 000 pixels par pouce (ppp). Selon DSCC, il est possible que cet écran ait été conçu pour le casque d’Apple. Il ajoute que si nous partons du principe que l’écran du casque sera de 4 000 pixels par 4 000 pixels, l’écran pourrait mesurer 1,4 pouce de diamètre. Fait intéressant, cela contredit une affirmation antérieure selon laquelle les écrans auront une résolution de 3 000 ppp.

Donc, c’est deux écrans MicroLED comptabilisés. Qu’en est-il de l’écran AMOLED ? Ceux-ci ont été rares dans les casques de réalité augmentée (AR) et de réalité virtuelle (VR) en raison de leur résolution relativement faible, indique le rapport. Cependant, Apple pourrait en utiliser un pour la vision périphérique, où la haute résolution est moins importante. Par exemple, cela permettrait au contenu situé directement devant vous d’être mis au point tandis que le contenu périphérique est flou, permettant ainsi une expérience immersive globale où vous pouvez toujours vous concentrer directement devant vous.

Un prix très cher

Cependant, ce type d’installation ne sera pas bon marché, ajoute le rapport, affirmant que le casque d’Apple pourrait vous coûter « plusieurs milliers de dollars ». Cela correspond à peu près à un rapport antérieur de The Information, qui évaluait le prix à 3 000 dollars, mais va à l’encontre d’un article plus récent de l’analyste Ming-Chi Kuo, qui a déclaré que le casque pourrait commencer à 1 000 dollars.

Le rapport de DSCC indique que la première génération de l’appareil sera destinée aux professionnels et aux développeurs et contribuera à étendre l’écosystème AR et VR d’Apple. Il comprendra un processeur et un processeur graphique haut de gamme, plusieurs caméras et potentiellement un capteur LiDAR pour démarrer.

Bien que ce rapport jette quelques idées intéressantes, il contredit quelques affirmations et fuites précédentes. Cela ne signifie pas qu’il est faux, mais c’est une indication de la façon dont les informations ne sont pas connues. Espérons que nous en saurons plus dans le courant de l’année, lorsque Apple dévoilera, selon les rumeurs, le dispositif au monde entier.