La fuite du prix du OnePlus 10 Pro est un soulagement pour les fans

OnePlus a révélé des détails sur son dernier flagship, le OnePlus 10 Pro, par bribes. Jusqu’à présent, la société nous a montré à quoi ressemble le smartphone et a également révélé certaines spécifications de base, notamment la puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, le nombre de mégapixels, la batterie d’une capacité de 5 000 mAh et l’écran 120 Hz. Le prix n’a pas encore été annoncé, mais il y a une chance que l’appareil ait un prix de départ plus bas que son prédécesseur.

Le OnePlus 10 Pro sera mis en vente en Chine le 11 janvier et il a déjà été listé pour les précommandes dans le pays. La société de commerce électronique chinoise JD.com a révélé que trois configurations de mémoire seront disponibles et a également dévoilé les prix de la gamme, comme le rapporte Gizmochina.

Voir les prix du OnePlus 10 Pro :

8 Go de RAM et 128 Go de stockage : entre 3 000 yuans (~ 420 euros) et 3 999 yuans (~ 555 euros)

8 Go de RAM et 256 Go de stockage : entre 4 000 yuans (~ 555 euros) et 4 999 yuans (~ 695 euros)

12 Go de RAM et 256 Go de stockage : entre 4 000 yuans (~ 555 euros) et 4,999 yuans (~ 695 euros)

Ces prix pourraient très bien être des prix indicatifs, mais ils sont proches des prédictions de WHY LAB, qui affirme que la variante de base sera vendue 3 999 yuans (~ 555 euros), le modèle intermédiaire coûtera 4 599 yuans (~ 640 euros) et la version la plus complète sera vendue 4 999 yuans (~ 695 euros).

OnePlus n’a pas encore révélé ses plans de lancement pour d’autres marchés, mais certaines rumeurs indiquent que le reste du monde pourrait recevoir le OnePlus 10 Pro en avril. Le smartphone coûtera probablement plus cher dans d’autres pays. Pour vous donner une idée, le OnePlus 9 Pro avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage est vendu au prix de 919 euros en France et à 4 999 yuans (~ 695 euros) en Chine.

Le principal élément à retenir ici est que OnePlus a apparemment abaissé le prix de départ de 4 999 yuans à 3 999 yuans, ce qui implique que le smartphone sera plus abordable que son prédécesseur dans d’autres territoires également.

Une sage décision de ne pas augmenter

Cela semble être une décision sensée, étant donné que la déviation de OnePlus de sa stratégie originale de vente de “flagship killer” peut avoir aliéné certains fans. Les prix présumés rendront également l’appareil plus compétitif face au Google Pixel 6 Pro, à l’iPhone 13 d’Apple et au Samsung Galaxy S21.

Nous devrons attendre pour savoir si cette stratégie de prix présumée, une plus grande batterie avec un support pour une charge plus rapide, un nouveau design, et le puissant processeur Snapdragon 8 Gen 1 aideront le OnePlus 10 Pro à devenir le meilleur smartphone Android de 2022.