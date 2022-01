Une vidéo de déballage de la série Galaxy S22 pourrait révéler la gamme de produits

Il semble que nous n’aurons pas à attendre le mois prochain pour découvrir la nouvelle série Galaxy S22 de Samsung, car une récente vidéo postée par la chaîne YouTube Unbox Therapy révèle ce qui semble être des unités factices de la gamme complète Galaxy S22. Malheureusement, la vidéo a été retirée, mais elle a été rechargée par d’autres personnes, donc vous pouvez toujours voir ce qui pourrait être le design final des nouveaux Galaxy S.

La série Samsung Galaxy S22 se rapproche d’un possible lancement qui pourrait avoir lieu à la fin du mois prochain. Cependant, vous n’avez pas besoin d’attendre si longtemps pour vous régaler les yeux sur le nouveau design des derniers appareils.

La vidéo a d’abord été publiée sur la chaîne YouTube d’Unbox Therapy, avant d’être retirée peu de temps après, mais cela a laissé suffisamment de temps aux autres utilisateurs pour télécharger la vidéo et la retélécharger sur leurs chaînes. Ne vous inquiétez donc pas, vous pouvez toujours voir la vidéo de ce qui semble être des unités factices de la série Galaxy S22.

Les modèles Samsung Galaxy S22 et Galaxy S22+ arrivent avec un design analogue à celui que nous avons reçu avec la gamme actuelle Galaxy S21, il n’y a donc pas de réelle surprise. Les deux appareils présentent un design brillant qui conserve la caméra arrondie Contour Cut de l’année dernière, qui correspond maintenant à la même couleur que le reste de son corps.

Cependant, le nouveau Samsung Galaxy S22 Ultra est une bête complètement différente. Ce modèle abandonne les coins arrondis et le module de caméra coupé en coin en faveur d’une disposition de caméra en forme de goutte d’eau qui se trouve au même niveau que le boîtier et dit adieu au brillant, car ce bébé est livré dans une finition mate.

Un Galaxy S22 Ultra complètement différent

Le Galaxy S22 et le Galaxy S22+ devraient être dotés d’écrans légèrement plus petits, puisqu’ils pourraient arriver avec des panneaux de 6,1 et 6,55 pouces, soit 1 et 1,5 pouce de moins que ceux que l’on trouve dans le Galaxy S21 et le Galaxy S21+. Les caméras sont également censées être les mêmes sur les deux modèles, car ils arriveraient avec une caméra principale de 50 mégapixels.

Le Galaxy S22 Ultra, plus haut de gamme, arriverait avec une caméra primaire majeure de 108 mégapixels avec un objectif Super Clear qui devrait donner aux utilisateurs de meilleures images avec une réduction des reflets. En outre, cet appareil photo pourrait également être livré avec un capteur ultra-large de 12 mégapixels, un téléobjectif 3X de 10 mégapixels et un objectif périscope de 10 mégapixels, mais l’un des meilleurs changements est que ce nouveau modèle pourrait également loger le stylet S Pen dans son châssis.