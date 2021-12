Microsoft fait des efforts pour s’éloigner du panneau de configuration dans Windows 11

Microsoft apporte des changements pour abandonner le Panneau de configuration dans Windows 11. Dans le cadre de la récente Insider Preview Build 22509, Microsoft a décidé de déplacer un certain nombre de paramètres du Panneau de configuration vers l’application Paramètres de Windows 11. Cette décision intervient après que la société a commencé à introduire des changements dans l’application Paramètres de Windows 11.

Il est révélé que les paramètres de partage avancés tels que la découverte du réseau, le partage des fichiers et des imprimantes et le partage des dossiers publics se trouveront désormais dans une nouvelle section sous Paramètres réseau avancés dans l’application Paramètres. Les paramètres de réseau et de périphériques dans le Panneau de configuration redirigeront également les utilisateurs vers les pages associées dans l’application Paramètres.

En outre, les pages spécifiques aux périphériques sous les paramètres d’impression et de numérisation afficheront également davantage de détails dans l’application Paramètres. Ces changements font partie des « efforts continus de Microsoft pour transférer les paramètres du Panneau de configuration dans l’application Paramètres ».

Microsoft a également déplacé la section permettant de désinstaller les mises à jour de Windows du Panneau de configuration vers l’application Paramètres. D’autres changements devraient suivre pour simplifier les choses dans Windows 11. Cela aidera les utilisateurs à localiser tous les paramètres possibles en un seul endroit au lieu de chercher à la fois le Panneau de configuration et les Paramètres.

Pour ceux qui l’ignorent, le Panneau de configuration fait partie de Windows depuis plus de dix ans et a été introduit pour la première fois avec Windows 8. Le Panneau de configuration et l’application Paramètres coexistent depuis lors, mais Microsoft semble vouloir mettre l’accent sur cette dernière pour offrir une expérience utilisateur simple et fluide.

Disponible pour tous en 2022

Pour rappel, si le Panneau de configuration n’a pas vraiment subi de changements majeurs, Microsoft a commencé à s’en éloigner avec Windows 10. Quant à la dernière version de Windows 11 Insider Preview, elle comprend une tonne de changements, y compris des améliorations au menu Démarrer, une nouvelle application Bloc-notes, la possibilité de choisir et de changer facilement les applications de navigation par défaut, et bien plus encore.

Tous ces changements seront disponibles pour tous les utilisateurs de Windows 11 dans le courant de l’année 2022. En ce qui concerne les améliorations prévues pour le système d’exploitation, Microsoft mettra l’accent sur les performances l’année prochaine. Jusqu’à présent, Windows 11 a été installé sur près de 10 % des PC.