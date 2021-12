Google lance une mise à jour d’urgence pour les utilisateurs de Chrome

Donc, si vous êtes un utilisateur de Chrome et que vous souhaitez préserver la confidentialité de votre ordinateur et de vos informations sensibles, Google vous recommande de mettre à jour votre navigateur à la dernière version immédiatement. Vous pouvez mettre à jour votre navigateur Chrome à partir de la section « À propos de Chrome » dans le menu « Paramètres » du navigateur.

Il a également été révélé que la « vulnérabilité (CVE-2021-4102) est activement exploitée dans la nature ». Google a reconnu ce fait et a commencé à déployer la mise à jour de Google Chrome version 96.0.4664.110 pour Windows, Mac et Linux. La mise à jour a commencé à être diffusée dans le canal stable, ainsi que dans le canal stable étendu récemment. L’entreprise prévoit que le correctif atteindra tous les utilisateurs au cours des prochains jours.