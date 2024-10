iPhone SE 4 : Design modernisé, puce A18 et Apple Intelligence, mais prix en hausse ?

L’iPhone SE 4, attendu en début d’année prochaine, devrait s’inspirer du design de l’iPhone 14. Ce serait le premier iPhone « Special Edition » à abandonner Touch ID au profit de Face ID et de l’encoche. Il serait également doté d’un écran OLED de 6,1 pouces, remplaçant l’écran LCD utilisé sur les trois premiers modèles d’iPhone SE.

Avec 8 Go de RAM, il supporterait Apple Intelligence, l’initiative d’IA d’Apple. Les dernières rumeurs évoquent la présence du processeur A18, que l’on retrouve dans les iPhone 16 et iPhone 16 Plus. L’iPhone SE 4 pourrait également être le premier iPhone équipé du modem 5G d’Apple et d’un capteur photo arrière de 48 mégapixels.

Premièrement, malgré les rumeurs, une coque en fuite ne montre pas le bouton de Commande de l’appareil photo. On retrouve une découpe pour le bouton de sourdine, qui a été remplacé par le bouton Action sur les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max, puis sur les quatre modèles d’iPhone 16.

Deuxièmement, la coque ne semble pas inclure le nouveau bouton de contrôle de l’appareil photo introduit sur les iPhone 16. Ce bouton permet de modifier les paramètres de l’application Appareil photo en le faisant glisser et en appuyant dessus. Il permet également de prendre une photo et de démarrer l’enregistrement vidéo.

iPhone SE 4 : Un prix en hausse ?

Avec toutes ces nouveautés, l’iPhone SE 4 devrait logiquement voir son prix augmenter. Pour rappel, l’iPhone SE 3 (64 Go) était commercialisé à 529 euros en 2022. L’iPhone 14 étant vendu à partir de 749 euros sur l’Apple Store, cela crée un dilemme pour le positionnement tarifaire du nouvel iPhone SE.

Bien que l’iPhone SE 4 soit positionné en dessous de l’iPhone 14 dans la gamme Apple (il est considéré comme un smartphone « abordable »), il sera doté de 8 Go de RAM, lui permettant de supporter Apple Intelligence. L’iPhone 14, avec ses 6 Go de RAM, n’est pas compatible avec l’initiative d’IA d’Apple. De plus, si les rumeurs se confirment, l’iPhone SE 4 embarquera une puce A18 plus puissante que la puce A15 Bionic de l’iPhone 14.

Pour l’instant, nous ne pouvons que spéculer. À l’approche de la sortie prévue au printemps prochain, de nouvelles fuites et rumeurs devraient nous éclairer sur le prix de l’iPhone SE 4. Si Apple modernise l’iPhone SE avec cette nouvelle itération, cela signifierait la fin de Touch ID, apparu pour la première fois en 2013 sur l’iPhone 5 s.