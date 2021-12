Google TV retarde l’une des fonctionnalités les plus demandées

Malheureusement, Google TV a manqué l’échéance de novembre et, en fin de compte, les profils personnalisés confirmés de Google TV ont été retardés, rapporte 9to5google. Devoir partager une même expérience entre plusieurs utilisateurs, c’est un peu comme confier son algorithme Netflix. Ce n’est pas l’idéal ! Lorsqu’ils seront déployés, les profils personnels permettront à chaque membre de votre foyer de créer son propre profil unique dans l’interface de Google TV. Ils recevront leurs propres recommandations et ajouteront des médias à leurs propres listes de surveillance.

Actuellement, Google TV offre aux utilisateurs la possibilité de se connecter à plusieurs comptes Google pour utiliser les services avec plus d’un compte. Cependant, les suggestions proposées et les fonctionnalités de Google Assistant sont basées sur le titulaire du compte principal. Des profils personnalisés auraient dû permettre de résoudre ces problèmes.

Il y a deux mois, Google TV a révélé qu’il prévoyait de fournir aux utilisateurs l’une des fonctionnalités les plus demandées, à savoir les profils personnalisés, dans le courant du mois de novembre. Outre les profils personnalisés, Google TV a également promis d’ajouter une aide personnalisée de Google Assistant et des listes de surveillance d’ici la fin de l’année.