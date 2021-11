En appuyant sur la chanson, vous ouvrirez un menu qui vous permettra de la diffuser à partir de tous les services de streaming, y compris YouTube, YouTube Music, Spotify, etc. 9to5Google a repéré la fonctionnalité dans l’analyse de l’APK du fichier Android System Intelligence (précédemment appelé Device Personalization Services) sur le Pixel 6. La fonctionnalité n’est pas encore en direct, mais nous nous attendons à ce que Google l’active pour tous les utilisateurs du Pixel 6 dans un avenir proche. La fonctionnalité sera d’abord disponible sur la série Pixel 6 « avant de la rendre disponible pour les Pixel plus anciens ».

Les Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro font partie des meilleurs smartphones Android que vous pouvez obtenir. Certaines des fonctionnalités exclusives que Google a pu ajouter à la série Pixel 6 sont dues à la présence de la toute première puce personnalisée de Google, le SoC Tensor, à l’intérieur du smartphone, comme l’amélioration de la saisie vocale avec Google Assistant et des fonctionnalités de l’appareil photo comme la Gomme magique.