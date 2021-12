ASUS a créé un gadget de cuisine tout à fait inattendu, le PureGo PD100

Il n’y a pas de pénurie d’appareils IoT avec des utilisations de niche, mais aujourd’hui ASUS lance l’un des plus intrigants que nous avons vu jusqu’à présent. Le ASUS PureGo PD100 est un nouvel appareil intelligent qui peut vous aider à déterminer quand vos fruits et légumes sont bien nettoyés et prêts à être consommés.

En plus de cela, ASUS affirme qu’il peut également vous aider à développer de meilleures habitudes de lavage des fruits et légumes au fil du temps.

Les méthodes de lavage des fruits et légumes ne sont peut-être pas un problème urgent pour la plupart des gens en dehors des cuisines professionnelles, mais avec le PD100, ASUS fait valoir qu’il devrait l’être. En immergeant le PureGo PD100 dans l’eau avec les fruits et légumes en question, l’appareil peut vous dire s’ils sont propres et prêts à être consommés ou s’ils doivent être davantage lavés.

Pour ce faire, le PureGo utilise un capteur optique qui détecte les pesticides et autres résidus dans l’eau. L’idée semble être que les légumes et les fruits trempant dans un bain vont laisser s’échapper ces éléments peu appétissants, ce qui donne au capteur des impuretés à détecter. Le capteur optique est protégé par un filtre à ailettes et utilise des « algorithmes dynamiques » pour déterminer si les aliments peuvent être consommés sans danger.

Cela semble assez simple, bien que, dans les petits caractères, ASUS indique que le PureGo peut « détecter environ 70 % » des pesticides utilisés aux États-Unis à partir de 2020, de sorte qu’il peut ne pas être une méthode de détection entièrement infaillible à cet égard. Il ne peut pas non plus tester avec précision une poignée de fruits et légumes, notamment les épinards, la fraise, les champignons, ou encore les algues, mais il semble que tout le reste renvoie des résultats de test précis.

Comment utiliser l’ASUS PureGo PD100 ?

L’utilisation du PureGo semble être un processus facile. Tout d’abord, ASUS indique que les utilisateurs devront laver leurs fruits et légumes comme ils le font habituellement avant de les laisser tremper dans un bain d’eau pendant 2 à 3 minutes. Pendant le trempage, les pesticides et autres résidus commenceront à se dissoudre. Une fois le trempage terminé, placez le PureGo dans le bain et rincez les fruits et légumes à l’eau courante. Le PureGo détecte alors les impuretés et donne une indication à l’aide de son anneau indicateur.

Si l’anneau indicateur devient vert, cela signifie que votre aliment est prêt à être consommé, tandis que le rouge ou l’orange signifie que des impuretés sont encore présentes et que vous devrez répéter les phases de trempage et de test à nouveau. ASUS a également mis au point une application PureGo qui peut enregistrer les données historiques de vos tests, ce qui peut potentiellement aider les utilisateurs à améliorer leurs habitudes de nettoyage des aliments.

En fin de compte, il semble que le PureGo puisse être un appareil utile si vous craignez de ne pas nettoyer suffisamment vos fruits et légumes avant de les manger, mais cette tranquillité d’esprit a un prix assez élevé : 199,99 dollars. Si ce prix n’est pas suffisant pour vous dissuader d’acheter et que vous vivez en Amérique du Nord, vous pouvez trouver le PureGo sur le site Web d’ASUS à partir d’aujourd’hui.