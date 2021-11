Le Google Pixel 6 et le Pixel 6 Pro sont parmi les meilleurs smartphones Android que l’on peut obtenir en ce moment. Une partie de la bonne expérience d’Android et de la caméra est due au premier chipset personnalisé de Google, le Tensor, à l’intérieur de la série Pixel 6. Grâce au Tensor, le Pixel 6 bénéficie de nombreuses fonctionnalités que les autres smartphones Android n’ont pas, comme la saisie vocale améliorée dans le clavier, les modes de caméra spéciaux comme Mouvement, et bien plus encore. Selon un rapport de 9to5Google, la série Pixel 6 est sur le point d’obtenir une autre fonctionnalité exclusive.

9to5Google a découvert de nouvelles chaînes (une ligne de texte issue du code) dans l’application Android System Intelligence (qui était auparavant appelée Device Personalization Services), ce qui suggère que Google est prêt à apporter de nombreuses fonctionnalités et améliorations à la fonction « En bref » sur le Pixel 6. Le rapport indique que la fonctionnalité « En bref » est prête à obtenir « encore plus de fonctionnalités » qui justifient le « nouveau design qui s’étend sur toute la largeur du Pixel Launcher ».

Actuellement, le widget « En bref » sur le Pixel 6 vous permet de voir le trafic et la date d’arrivée à votre lieu de destination, les événements du calendrier, les alertes météorologiques graves, les informations sur les vols, etc. Mais bientôt, selon la fuite de 9to5Google, le widget sera en mesure d’afficher également plus d’informations.

Selon le rapport, le widget du Pixel 6 sera en mesure d’afficher des listes de courses, des alertes de coucher et de sonnette, le pourcentage de la batterie des appareils connectés en Bluetooth, un minuteur, un chronomètre, et bien plus encore. Voici la liste (via XDA Developers) de toutes les nouvelles capacités qui arrivent sur le widget « En bref » :

Dans une boutique : listes de courses et cartes de récompenses Google Pay lorsque vous êtes dans les magasins pris en charge

Heure du coucher : votre heure de coucher à partir de l’application Horloge

Appareils connectés : état de la connexion et informations sur la batterie de vos appareils Bluetooth

Sonnette : affichez qui est à la porte lorsque la sonnette retentit

Fitness : informations sur l’activité de votre application de fitness

Lampe de poche : rappel lorsque la lampe de poche est allumée

Contrôle de sécurité : compte à rebours du contrôle de sécurité depuis l’application Personal Safety

Minuteur et chronomètre : infos sur le minuteur et le chronomètre depuis l’appli Horloge.

Uniquement sur la gamme Pixel 6 pour le moment

Pour l’instant, Google ne teste ces fonctionnalités que sur le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro, ce qui pourrait signifier que ces fonctionnalités restent exclusives aux smartphones de Google, Même si le rapport indique que Google pourrait l’apporter à « d’autres smartphones Pixel par de nouvelles versions ASI ».

Le rapport indique également que Google teste actuellement ces widgets, et que toutes les capacités ne pourraient pas faire leur apparition sur la version finale.