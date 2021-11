⚡️ Black Friday 2021 : de belles réductions sur les produits Fitbit

Sur le marché d’une nouvelle montre connectée axée sur le suivi de votre activité et de votre forme physique ? En ce moment, la Fitbit Versa 3 est disponible au prix de 169,95 euros dans le cadre des nombreuses offres du Black Friday 2021 sur Amazon que nous voyons apparaître.

La Fitbit Versa 3, qui coûte habituellement 229,95 euros, ne coûte plus que 204,99 euros actuellement. C’est une économie de 60 euros ! C’est une montre élégante qui offre également une multitude de fonctions communes aux smartwatches qui vous seront utiles dans votre vie quotidienne.

J’ai pu tester la Fitbit Versa 3 et la Versa 2 et j’ai constaté que la Versa 3 avait l’avantage sur sa prédécesseure. À seulement 40 euros plus chers que l’ancienne version, elle était évidemment ma préférée. Et deviner quoi ? Grâce à sa réduction de prix, c’est encore moins un problème. La Fitbit Versa 3 comprend tout ce dont vous pourriez avoir besoin, y compris un GPS intégré, Google Assistant et un nouveau moniteur cardiaque amélioré. Même en comparant le Fitbit Versa 3 et la Apple Watch Series 6, j’ai été agréablement surpris de constater à quel point c’était une montre géniale pour son prix, surtout en ce qui concerne le suivi de la condition physique.

Pour rendre les choses encore plus pratiques, la Fitbit Versa 3 comprend également une fonction de recharge rapide qui vous permet de passer moins de temps à attendre que votre batterie se recharge et plus de temps à profiter de la smartwatch. Elle est également très élégante, ce qui signifie qu’elle ne sera pas mal vue au travail ou en soirée.

Davantage d’offres Fitbit disponibles maintenant

Vous cherchez à faire une bonne affaire, mais vous ne savez pas encore ce que vous voulez ? Si vous voulez un produit Fitbit, vous ne serez pas déçu. Outre les smartwatches, Fitbit propose également des bracelets connectés très performants. Pour ce Black Friday 2021, Fitbit propose le bracelet Inspire 2 au prix de 69,95 euros au lieu de 99,95 euros, ou encore le Fitbit Charge 4 au prix de 99 euros au lieu de 149,95 euros.