Truecaller 12 présente l’identification vidéo de l’appelant, une nouvelle interface et d’autres nouvelles fonctionnalités

Truecaller a commencé à déployer une nouvelle mise à jour de la version 12 cette semaine. Et dans le cadre de cette mise à jour, l’application d’identification de l’appelant a mis la main sur une foule de nouvelles fonctionnalités qui pourraient enthousiasmer les utilisateurs. Voici un aperçu de tout ce que Truecaller 12 apporte de nouveau.

L’application Truecaller connaîtra avant tout quelques changements de design. Les onglets appels et SMS seront séparés. La section SMS sera composée de chats de groupe et de chats individuels facilement accessibles. Les fonctionnalités existantes telles que les alertes d’appel, la raison de l’appel, l’identification de l’appelant en plein écran, le nettoyage de la boîte de réception, etc. seront maintenues.

Il y a aussi la nouvelle fonction d’identification de l’appelant par vidéo, qui permettra aux gens de définir une courte vidéo qui sera diffusée lorsque vous appelez vos amis et votre famille pour donner une touche personnelle aux appels. Vous pouvez choisir d’enregistrer une vidéo personnalisée ou de vous inspirer des modèles vidéo intégrés. Cette fonctionnalité sera bientôt disponible pour les utilisateurs d’Android.

L’enregistrement des appels est une autre fonctionnalité intéressante que Truecaller a finalement rendue accessible à tous (il s’agissait auparavant d’une fonctionnalité Premium). Vous pouvez désormais enregistrer les appels entrants et sortants, les stocker ou les supprimer selon vos besoins, et partager les enregistrements par e-mail, Bluetooth ou toute application de messagerie telle que WhatsApp. Cette fonction est facultative et peut être activée facilement pendant le processus de configuration.

Avec la nouvelle fonction d’appel fantôme, vous pouvez également configurer et recevoir un faux appel pour vous sortir de situations auxquelles vous ne voulez pas participer. Vous pouvez définir un nom, un numéro et une image, et Truecaller fera en sorte que cela ressemble à un appel entrant. Vous pouvez également choisir un contact dans votre liste. De plus, vous pouvez programmer un appel fantôme. Toutefois, cette fonctionnalité est réservée aux utilisateurs Premium et Gold.

Pas encore disponible pour tous

Désormais, Truecaller prononcera également l’identité de l’appelant des appels entrants si vous activez la fonction d’annonce des appels. Cela fonctionne à la fois pour les numéros enregistrés et ceux que Truecaller reconnaît. Cette fonction peut également être activée lorsque vous portez des écouteurs. Cette fonction est analogue à la fonction Annoncer les notifications d’iOS 15.

Ces nouvelles fonctionnalités de Truelcaller seront introduites pour les utilisateurs d’Android en Inde dans les semaines à venir, après quoi elles seront disponibles sur d’autres marchés. Cependant, ces fonctionnalités ne seront pas disponibles pour les utilisateurs d’iOS pour le moment.